Die Maristen investieren in die Zukunft

Plus Die Ordensbrüder aus Mindelheim bauen am Maristenkolleg ein neues Bildungshaus für Jugendliche und eine Kapelle. Dabei geht es nicht nur um die schulische Lehre.

Frater Michael hat eine Vision. Der Leiter der Mindelheimer Maristen-Schulbrüder (kurz Maristen) möchte die örtliche Ordensgemeinschaft neu und zeitgemäß aufstellen. Dazu investieren die Glaubensbrüder in Steine – und, wenn alles fertig ist, in Bildungs- und Freizeitangebote für Jugendliche. Ein großer Schritt in die Zukunft. Denn nach Missbrauchsfällen in der Vergangenheit und der Schließung des Schulinternats sind die Maristen in Mindelheim heute ein Stück weit auf der Suche nach der eigenen Identität.

Maristen in Mindelheim: Investitionen in Millionenhöhe

Über zwei Millionen Euro investieren gerade die Maristen in ein Bauprojekt, das aus drei Abschnitten besteht. Finanziert wird das Projekt unter anderem durch den Verkauf von Immobilien in früheren Jahren. Drei Ordensbrüder sind aktuell in Mindelheim aktiv. Im kommenden Jahr soll ein weiterer Frater dazustoßen.

Bis dahin wird dann wohl auch das neue Jugendbildungshaus in der Hauptlehrer–Lang-Straße in Betrieb sein, abhängig vom Fortgang der Corona-Pandemie. Das sogenannte CMI-Haus Ecke Hauptlehrer–Lang–Straße/Champagnatplatz, in welchem Volontäre im Rahmen des Internationalen Jugendfreiwilligendienste eine Wohngemeinschaft haben, wurde bereits saniert.

An diesem Haus ist ein Zwischenbau samt Kapelle angedockt. Der Rohbau steht, die Innenausbau ist im vollen Gange. Die Kapelle hat eine Höhe von bis zu acht Metern und ein abgeschrägtes Dach. Das Innere des 51 Quadratmeter großen Gebetsraums wird spartanisch eingerichtet, dafür lichtdurchflutet sein. Im Halbkreis an der Wand werden hölzerne Sitzbänke angebracht sein. In der Raummitte wird ein großer Stein aus dem Fluss Gier bei der französischen Gemeinde La Valla-en-Gier platziert. In jener Gemeinde wurde der Orden „Fratres Maristae a Scholis“ im Jahr 1817 gegründet. Seit 1926 sind die Maristen in Mindelheim.

So soll die neue Kapelle in Mindelheim einmal aussehen

Frater Michael erklärt, was das Besondere an der neuen Kapelle ist: „Es soll ein Raum der Ruhe werden. Uns ist es wichtig, dass sich jeder wohl fühlen kann.“ So soll es auch möglich sein, das Kreuz, mit einer Klappvorrichtung abzudecken. Der Frater könne sich auch interreligiösen Begegnungen in der Kapelle vorstellen.

Ebenso soll der Gebetsraum offen sein für Schulklassen, Gruppen und generell für kirchliche Feierlichkeiten von Mitgliedern der Maristenfamilie sein. Auch Passanten, die einen Rückzugsort suchen, werden ihn in der Kapelle finden, erklärt der 52-Jährige. Einen Namen hat Frater Michael noch nicht gefunden. Vielleicht wird er an die Dreifaltigkeit angelehnt sein.

Im besagten Bildungshaus ist der Innenausbau schon fortgeschritten. So ist im Erdgeschoss eine offene Küche eingerichtet, die an einen 80 Quadratmeter großen Mehrzweckraum angrenzt. Hier sollen sich Jugendgruppen aufhalten können. Ein Kamin und Sofas sollen für die Gemütlichkeit sorgen, ein Billardtisch oder Fernseher unter anderem für die Unterhaltung. Gerade wird der Parkettboden verlegt.

Bildungshaus für Mindelheimer Jugendliche

Das Obergeschoss wird die Etage sein, von der das Bildungshaus seinen Namen hat: Dort entstehen ein etwa 30 Quadratmeter großer Gruppenraum und ein doppelt so großer Mehrzweckraum für bis zu 30 Personen. Die Räume sollen für diverse Bildungsangebote und Kurse zur Verfügung stehen.

Auch die Außenanlagen sollen hergerichtet werden. So wird es einen Grillplatz geben. Der angrenzende Sportplatz des Maristenkollegs steht nachmittags oder in den Ferien zur Verfügung. In der neuen Garage soll eine Werkstatt eingerichtet werden, wo Jugendliche schrauben können, etwa an ihren Fahrrädern. Frater Michael will ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen, schließlich ist er an der Realschule des Maristenkollegs nicht nur Religions-, sondern auch Werklehrer.

Für die Betreuung stellen die Ordensbrüder einen Jugendarbeiter in Vollzeit ein, ebenso eine Ergotherapeutin. Die Jugendlichen sollen lernen, sich und ihre Umwelt besser kennen zu lernen, erklärt Frater Michael. Umwelt ist ohnehin ein wichtiges Thema für den Geistlichen. So war es ihm ein Herzensanliegen, die neuen Gebäude energetisch auf dem höchsten Niveau auszubauen. Auf dem Dach des Bildungshauses ist bereits eine Solar- und Thermieanlage installiert. Über ein Monitoring auf Bildschirmen sollen die Besucher des Hauses lernen, wie viel Treibhausgase dadurch eingespart werden und dabei ein Gefühl für Nachhaltigkeit bekommen. „Wir wollen Bildungsangebote nicht nur auf schulischer Ebene, sondern ganzheitlich“, erklärt Frater Michael.

