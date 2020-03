Die Menschen waren Konrad Merkl das Wichtigste

Plus Konrad Merkl verlässt das Dominikus-Ringeisen-Werk nach 32 Jahren als Gesamtleiter fürs Unterallgäu. Warum das Aufhören für ihn anstrengend ist und was er plant.

Sein halbes Leben hat Konrad Merkl im Dominikus-Ringeisen-Werk (DRW) verbracht, doch nun gilt es für den Leiter der Region Unterallgäu, Abschied zu nehmen.

Abschied von vielen herausfordernden Aufgaben, Abschied von lieb gewonnenen Ritualen wie dem kurzen Plausch an der Kaffeemaschine, aber vor allem auch Abschied von den Menschen hier. „Ich wusste gar nicht, dass Aufhören so anstrengend ist“, sagt der 61-Jährige und grinst schelmisch. „Ich bin es nicht gewohnt, dass man über mich spricht.“

Denn in der Regel war er derjenige, der zugehört hat. Den Menschen mit Behinderung, die das DRW begleitet, aber auch den Mitarbeitern, deren private Sorgen nicht an der Eingangstür des Blindenheims oder der Werkstatt Halt machten. Sie alle kommen jetzt zu ihm, um sich zu bedanken, für einen guten Ratschlag, den ihnen Merkl irgendwann einmal mit auf den Weg gegeben oder seine Hilfe, die er ihnen angeboten hat. Es sind nicht wenige Menschen, die sich jetzt von ihm verabschieden wollen – schließlich ist Konrad Merkl seit 32 Jahren Teil des Werks.

Konrad Merkl übernahm in Pfaffenhausen die Stelle, die zuvor Ordensschwestern vorbehalten war

Zur Behindertenarbeit ist er damals über seinen Vater gekommen. Der Landwirt hatte noch im Alter von 50 Jahren eine Ausbildung zum Heilerziehungspfleger absolviert – ihn hat Merkl auch immer angeführt, wenn Menschen zu ihm sagten, sie seien zu alt, um sich weiterzubilden und etwas Neues zu beginnen: „Wenn es mein Vater mit 50 geschafft hat, dann schaffen Sie das auch.“ Konrad Merkl selbst kann drei Ausbildungen vorweisen: Er ist gelernter Krankenpfleger und hat Sozialpädagogik und Sozialbetriebswirtschaft studiert. Die Themen, die ihn als Unterallgäuer Gesamtleiter beschäftigten, sind vielfältig und reichen von der Sanierung des Storchennests bis hin zur Erstellung und Umsetzung von Konzepten – eine Aufgabe mit viel Verantwortung, aber auch Gestaltungsspielraum. „Das hab’ ich immer geliebt“, sagt Merkl. „Mir war es nicht wichtig, neue Häuser zu bauen, sondern eine zeitgemäße Umgebung für Menschen mit Behinderung zu schaffen.“

Zahlreiche Bauprojekte an unterschiedlichen Orten hat Merkl begleitet und geleitet, seit er 1987 ins DRW kam, erst nach Kloster Holzen, dann nach Pfaffenhausen. 2001 wurde Merkl Filialleiter: Er war der erste Mann an dieser Stelle, denn bislang war diese den Ordensschwestern vorbehalten. Die Frauen haben ihn geprägt: „Ich war beeindruckt, wie liebevoll und fürsorglich die Schwestern die Menschen betreut haben.“ Neben der guten Zusammenarbeit mit den Kollegen war Merkl auch beeindruckt vom Willen der Gemeinde und Bürger, in Pfaffenhausen ein Seniorenheim entstehen zu lassen. „Das Zusammenwirken hat immer getragen“, sagt er rückblickend, und das Wohlwollen der Bürger gegenüber den Bewohnern „ist etwas Pfaffenhausen-typisches“. Seit 1894 waren Menschen mit Behinderung immer Teil des Ortes.

Beim Dominikus-Ringeisen-Werk war er für 350 Mitarbeiter und 200 Behinderte verantwortlich

Zuletzt war Merkl für 350 Mitarbeiter und mehr als 200 Menschen mit Behinderung verantwortlich. Das heißt: Er war nicht nur für die Konzeption der Wohnhäuser und Werkstätten zuständig, sondern auch für die betriebswirtschaftliche Planung und das Personal. Wenig vermissen wird er deshalb das häufig klingelnde Telefon, seinen Terminkalender und den Arbeitsdruck, sagt Merkl. Es sei ein Glück, dass er immer gesund gewesen sei.

Kurzfristig will der 61-Jährige erst einmal einen Wanderurlaub mit seinem Bruder im Trentino genießen, mittelfristig will er sich zum Natur- und Wanderführer ausbilden lassen und dann anderen die Natur näherbringen. Er werde ehrenamtlich ein paar Betreuungen übernehmen und hoffe, wieder in den Erkheimer Gemeinderat gewählt zu werden. „Ich war immer ein Mensch, der seinen beruflichen und persönlichen Alltag planen musste, und das werde ich weiter tun“, sagt Merkl. „Ich werde aber den Druck ein bisschen rausnehmen.“ Und sollte es ihm doch einmal langweilig werden, so kann er ja einfach nach Pfaffenhausen fahren: An der Kaffeemaschine findet sich sicher jemand, der gern mit ihm ein paar Worte wechselt.

