Die Mindelheimer Altstadtnacht wird volljährig

Die Wetteraussichten sind prächtig und das Angebot vielfältig wie immer. Am Freitag wird die Altstadtnacht in Mindelheim wieder zahlreiche Besucher anlocken.

Zum 18. Mal können Besucher am Freitag bis 23 Uhr Kultur, Shopping und Genuss erleben. Was genau geboten ist und welche Beeinträchtigungen es dadurch gibt.

Bereits zum 18. Mal findet heuer die Mindelheimer Altstadtnacht statt. Am Freitag, 13. September, ist von 18 und 23 Uhr wiede viel los in der Stadt.

Neben einer Fülle an kulturellen Veranstaltungen in der gesamten Altstadt bieten auch Handel und Gastronomie wieder zahlreiche Attraktionen und kulinarische Leckereien an. Alle kulturellen Angebote sind wie immer kostenfrei. Die Geschäfte der Innenstadt können bis 23 Uhr öffnen. Die Innenstadt ist bereits ab 17 Uhr für den Autoverkehr gesperrt.

Die Alstadtnacht in Mindelheim bietet ein buntes Programm

Auf dem Programm stehen etwa Jongleur-Shows mit einem der schnellsten Tempo-Tennis-Jongleure der Welt, ein Hausflohmarkt, Multimedia-Shows des Fotoclubs sowie zahlreiche Führungen. Zudem können Kinder Mobile aus Naturmaterial basteln, es gibt einen Zirkus und einen „Altstadt-Dschungel“ mit Kinderschminkecke und Kinderdisco. Auf dem Platz rund ums Forum lockt zudem der Plärrer mit vielfältigen Fahrgeschäften, die auch am Marktwochenende und am Marktmontag in Betrieb sein werden.

Ab 22.45 Uhr spielen die Mitglieder des Bigband-Projekts unter der Leitung von Robert Hartmann auf der Bühne am Unteren Tor, um die Gäste tanzend aus der Altstadtnacht zu verabschieden.

Mehr Details zum Programm der Mindelheimer Altstadtnacht finden Sie unter www.mindelheim.de oder hier: Mindelheimer Altstadtnacht: Programm und Termin

