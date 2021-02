vor 39 Min.

Die Mindelheimer Mindelonia geht auf Zeitreise

Das Unterallgäu gilt nicht umsonst als Faschingshochburg. So versucht die Mindelonia aus Mindelheim, trotz Corona Faschingsstimmung aufkommen zu lassen.

Von Sandra Baumberger

Auch wenn heuer alles anders ist, auf einen ist Verlass: Auch in diesem Jahr grüßt der Durahansl in Mindelheim vom Oberen Tor. Laut dem Präsident der Mindelonia, Alex Drahotta, wäre zum Aufzug eigentlich auch noch eine kleine Einlage geplant gewesen, die aber den Corona-Beschränkungen zum Opfer fiel. Am Gumpigen Donnerstag - mit dem von der Mindelonia organisierten Umzug als Höhepunkt des Mindelheimer Faschings - erinnerte die Faschingsgilde auf ihrer Facebook-Seite an das vergangene Jahr. Außerdem nimmt sie Faschingsfreunde mit auf eine Zeitreise: In mehreren Mindelheimer Geschäften sind Kostüme der Mindelonia der vergangenen Jahre ausgestellt, zusammen mit dem Häs des Durahaufas.

Die Elferrat der Mindelonia hat eine lange Aufgabenliste

Die Stimmung im Verein bezeichnet Drahotta als nach wie vor gut. „Nur ist langsam auch die Luft raus.“ Schließlich sei im Moment ja nichts anderes möglich, als sich online zu treffen. Der Elferrat habe eine Aufgabenliste, die – sobald das wieder möglich ist – abgearbeitet werden muss: So soll beispielsweise die Hütte, mit der die Mindelonia sonst am Gumpigen auf dem Marienplatz vertreten ist, neu gestrichen werden, der Umzugswagen müsste auf Vordermann gebracht werden und es stehen einige Wartungsarbeiten an. „Wir versuchen unser Möglichstes, um das Vereinsleben ein bisschen am Leben zu erhalten“, so Drahotta. „Aber wir haben echt Angst, dass uns Mitglieder abspringen, vor allem die neuen, weil nichts passiert.“

Hier geht es zu der Übersicht der MZ-Serie "Fasching - jetzt erst recht!"

Hier geht es zum Faschingsspecial mit vielen Bildergalerien, Videos und Artikel aus vergangenen Jahren.

Das war beim Krönungsball der Mindelonia 2020 geboten:

Krönungsball der Mindelonia: Wie aus dem Bilderbuch

154 Bilder Bei der Mindelonia ist tierisch was los Bild: Wilhelm Unfried





Themen folgen