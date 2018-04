04:04 Uhr

„Die Möbel können kommen“

Die Pannenserie hat offenbar ein Ende. In der Woche vor Pfingsten sollen in der Buxacher Straße die ersten Verhandlungen stattfinden

Von Birgit Schindele

Noch stehen zwei blaue Dixie-Klos am Memminger Amtsgericht. Und noch versperren Bauzäune den Weg in den neu gebauten „gläsernen“ Anbau. Auf den ersten Blick sieht es zwar noch nicht danach aus, aber das vorübergehend auf das Flughafengelände ausgelagerte Amtsgericht kehrt zurück in die Innenstadt. Und zwar voraussichtlich in der Woche vor Pfingsten. Das sagt Cornelia Bodenstab. Dabei seufzt die Leiterin des Staatlichen Bauamts erleichtert. Irgendwas gehe ja immer schief bei Baustellen – „aber diese Pannenserie – das war wirklich viel auf einmal“, sagt sie und lacht.

Eigentlich sollte das Memminger Amtsgericht im Frühjahr 2017 bezugsfertig ausgebaut sein. Doch dann wurde eine Kabeltrasse angebohrt. „Allein das hat uns bis in den Herbst beschäftigt“, sagt Bodenstab. Doch es blieb nicht nur bei angebohrten Leitungen: Kurz darauf meldete die angeheuerte Metallbau-Firma Insolvenz an. Mit deren Auswirkungen ist die Bauamtsleiterin immer noch beschäftigt.

Umzug wird schon vorbereitet

Dennoch wird in diesem Monat der Umzug vorbereitet. „Die Möbel werden nach und nach angeliefert und aufgebaut“, sagt der Direktor des Amtsgerichts, Reiner Egger. Neben den Möbeln müssen auch stapelweise Akten verlagert werden. Im neuen Gebäude gebe es dafür extra eine neue Registratur. „Es sind aber noch viele Schritte, bis alles eingelagert ist“, sagt Egger.

„Das ist eine Lauferei“, sagt Bodenstab. Sie bezieht sich allerdings auf die Zusammenarbeit mit dem Insolvenzverwalter. Denn die insolvente Firma wurde weiterverkauft. Der neue Inhaber habe auch vertraglich zugesichert, dass die ausstehenden Arbeiten im Amtsgericht fertiggestellt würden. „Aber durch den Insolvenzverwalter läuft eben alles über mehrere Ecken“, sagt Bodenstab. Inzwischen handle es sich allerdings nur noch um Feinheiten. „Die Türen müssen noch abgefugt werden und vom Türbeschlag fehlen die Rosetten“, erklärt sie weiter. Dabei atmet sie auf – das sei alles nicht mehr schlimm: „Das kriegen wir schon hin.“ In der Woche ab dem 7. Mai wird es laut Egger keine Verhandlungen geben. Denn in dieser Zeit zieht das Amtsgericht von Memmingerberg zurück in die Buxacher Straße. „Im Altbau sind dann nur noch Büros“, so Egger – im Neubau alles andere. „Sechs Sitzungssäle, Vernehmungszimmer, Zellen – alles mit Publikumsverkehr“, fasst er zusammen. Dagegen komme man in den Bürotrakt nur noch mit Chipkarten. So soll die Sicherheit der Mitarbeiter erhöht werden.

Das Parkett machte Probleme

Bis die Arbeit im Gerichtsgebäude wieder aufgenommen werde, wird laut Bodenstab noch die Lüftung und die Medientechnik in Betrieb genommen. Damit wäre die Baustelle abgeschlossen. Zum Abschluss bringen möchte Bodenstab auch „die Geschichte mit dem Parkett“. Sie stockt kurz: Trotz gravierender Schäden hatte sich die Firma geweigert, diese auszubessern. „Es war gar nicht so leicht, ein anderes Unternehmen zu finden“, sagt sie. Im Endeffekt wurde die Arbeit auf mehrere Schultern verteilt. „Das hat bisher alles gut funktioniert. Die Möbel können jetzt kommen,“ sagt sie. Und schiebt vorsichtshalber noch ein „toi, toi, toi“ hinterher.

