Die Museen in Mindelheim werden zu Werkstättten

Die Mindelheimer Museen locken am Internationalen Museumstag mit freiem Eintritt und besonderen Mitmach-Angeboten.

Von Sandra Baumberger

Wer immer noch glaubt, Museen seien verstaubt und langweilig, kann sich an diesem Sonntag, 19. Mai, vom Gegenteil überzeugen lassen: Neben zahlreichen anderen Museen in ganz Deutschland beteiligen sich auch die sechs Mindelheimer Museen am Internationalen Museumstag und versprechen bei freiem Eintritt ein buntes Programm.

Passend zum diesjährigen Motto „Museen – Zukunft lebendiger Traditionen“ verwandeln sie sich nämlich in provisorische Werkstätten, in denen bekannte Künstler aus der Region traditionelle Techniken vorstellen, die die Besucher teils auch selbst ausprobieren können. Die Museen haben an diesem Tag von 10 bis 17 Uhr geöffnet, die Mitmachaktionen werden jeweils von 14 bis 17 Uhr angeboten.

Klöppeln und Häkeln im Mindelheimer Textilmuseum

Im Textilmuseum können die Besucher traditionelle textile Techniken wie das heute fast unbekannte Klöppeln, aber auch Stricken und Häkeln kennenlernen und sich unter fachkundiger Anleitung selbst daran versuchen.

Während die Objekte im Südschwäbischen Archäologiemuseum – einem Zweigmuseum der Archäologischen Staatssammlung München – von der Steinbildhauerei zu Zeiten der Römer erzählen, zeigt der Türkheimer Steinmetz Pius Schröder, wie seine Arbeit im Gegensatz dazu heute aussieht.

In der Carl-Millner-Galerie zeigt die Künstlerin Andrea Huszar unter dem Motto „Schau mal, was ein Bleistift kann!“, wie die Skizze zu einem Landschaftsgemälde entsteht und welche Techniken Künstler bis heute auf dem Weg zum fertigen Gemälde einsetzen.

Holzbildhauer im Krippenmuseum zu Gast

Josef Rampp gewährt im Schwäbischen Krippenmuseum Einblicke in die Arbeit eines Holzbildhauers.

Im Heimatmuseum arbeitet der Mindelheimer Maler Hubert Schwank im wahrsten Sinne des Wortes mit Hochdruck. Unter seiner Anleitungen können sich die Besucher Holzschnitte vom bekannten akademischen Künstler Max Beringer selbst nachdrucken.

Im Schwäbischen Turmuhrenmuseum werden offene Führungen angeboten.

In ganz Bayern machen 340 Museen mit

Bayernweit beteiligen sich knapp 340 Museen mit mehr als 780 Aktionen am Internationalen Museumstag. Mit dabei sind auch das Süddeutsche Fotomuseum in Bad Wörishofen, das von 13 bis 19 Uhr geöffnet hat, und das „Museum für zeitgenössische Kunst“ in Ottobeuren. Kinder können hier von 14 bis 17 Uhr kostenlos Collagen nach Diether Kunerth gestalten. In Memmingen beteiligen sich die Mewo-Kunsthalle, das Stadtmuseum sowie die Museen im Antonierhaus. Eine Übersicht über das komplette Programm gibt es im Internet unter www.museumstag.de. (mz, baus)

Die Mindelheimer Museen sind am Sonntag, 19. Mai, von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Die Mitmachaktionen werden jeweils von 14 bis 17 Uhr angeboten. Der Eintritt ist frei.

