13:07 Uhr

Die Nachfrage nach Nachbarschaftshilfe ist weiterhin hoch

Plus Ehrenamtliche aus der Region tauschen sich aus. Wie die Helfer während der Pandemie geschützt werden.

Bei einem Treffen im Hoschmi-Stadel in Holzgünz haben kürzlich Ehrenamtliche aus verschiedenen Nachbarschaftshilfen aus Stadt und Land ihre Erfahrungen ausgetauscht und in die Zukunft geblickt. Die Veranstaltung der Freiwilligenagentur Schaffenslust, bei der strenge Hygienemaßnahmen galten, war geprägt vom Thema Corona.

Alle Nachbarschaftshilfen beschäftigt das gleiche Problem: Einerseits sollte der Schutz der Helfer an erster Stelle stehen und die Aktivitäten einer Nachbarschaftshilfe weitgehend heruntergefahren werden. Andererseits sehen alle Beteiligten die Not, die bei vielen, besonders bei alleinstehenden Seniorinnen und Senioren herrscht, wenn kein Fahrdienst mehr fährt oder das Gespräch fehlt und die Vereinsamung überhandnimmt.

Alle Helfer der Nachbarschaftshilfe werden mit FFP2-Masken ausgestattet

Diana Elverich, Koordinatorin der Nachbarschaftshilfe Memmingen, resümierte: „Beim ersten Lockdown habe ich allen Helfern gesagt, bleibt Zuhause.“ Nun wolle sie es anders machen. „Ich habe erlebt, wie dringend Seniorinnen und Senioren die Hilfe der Nachbarschaftshilfe benötigen.“ Um die Helfer trotzdem bestmöglich zu schützen, tauschten die Vertreter ihre Erfahrungen und Vorgehensweisen aus. Alle Helfer werden mit FFP2-Masken ausgestattet sowie mit Desinfektionsmitteln und Hinweisen bezüglich des Umgangs versorgt. Jedem sei es aber selbstverständlich freigestellt, ob er weiterhin aktiv sein möchte. Doch besonders die Helfer, die in direktem Kontakt mit ihren Hilfesuchenden stehen, sehen die Dringlichkeit und Notwendigkeit ihres Einsatzes und möchten deshalb weiterhin helfen.

Auch Vertreter der beiden neuen Nachbarschaftshilfen in Buxheim und Steinheim nahmen an dem Treffen teil und berichteten von ihren Erfahrungen. Wer ebenfalls Interesse an der Gründung einer Nachbarschaftshilfe hat oder sich als Helfer engagieren möchte, kann sich unverbindlich an die Schaffenslust wenden unter der Telefonnummer 08331/9613395 oder per E-Mail an anna.birk@fwa-schaffenslust.de. (mz)

Eine Übersicht über alle bestehenden Nachbarschaftshilfen gibt es hier: www.fwa-schaffenslust.de

