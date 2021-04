Die Nebeneinkünfte der führenden Politiker im Unterallgäu

Seit der Maskenaffäre wird wieder über Nebeneinkünfte von Politikern diskutiert. Unsere große Recherche zeigt, was Abgeordnete und Bürgermeister aus dem Unterallgäu zusätzlich verdienen.

Politiker und ihre Nebenverdienste – seit der Maskenaffäre der CSU ist dieses Thema in aller Munde. Mit neuen Verhaltensregeln und eilig unterzeichneten „Ehrenerklärungen“ versuchen CDU und CSU den Schaden zu begrenzen. Was ist aber mit den Politikern vor Ort? Wer bekommt wie viel, zusätzlich zu den Diäten und Gehältern, die den gewählten Volksvertretern durch ihre Mandate zustehen? Wir fragten führende Politikerinnen und Politiker aus der Region nach ihren Nebeneinkünften - vom Bundestags- und Landtagsabgeordneten bis hin zum Minister und den einzelnen Bürgermeistern im Landkreis.

Diese Nebeneinkünfte haben die Bundestags- und Landtagsabgeordneten aus dem Unterallgäu

Der CSU-Bundestagsabgeordnete Stephan Stracke

ist seit 2002 ehrenamtlicher Stadtrat in Kaufbeuren . Für das Jahr 2020 erhielt er dafür eine Aufwandsentschädigung in Höhe von insgesamt 5503 Euro.

Der CSU-Kreisvorsitzende und ehemalige Wirtschaftsminister Franz Josef Pschierer ist Mitglied des bayerischen Landtags.

Pschierer vertritt den Landkreis Unterallgäu als ordentliches Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim . Die für diese Tätigkeit erforderliche Qualifikation unterliegt der Kontrolle durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ( BaFin ). Dies gilt für alle Verwaltungsratsmitglieder. Das Gremium kommt zu fünf turnusmäßigen Sitzungen des Verwaltungsrats und zwei Sitzungen der Verbandsversammlung pro Jahr zusammen. Daneben finden regelmäßig Klausursitzungen zu aktuellen Herausforderungen der Geschäftspolitik statt. Ebenso müssen die Verwaltungsräte zur Aktualisierung ihres Fachwissens regelmäßig an Seminaren teilnehmen. Die Entschädigung beträgt 664,35 Euro (brutto) monatlich.

Klaus Holetschek, der frühere Bürgermeister von Bad Wörishofen , sitzt für die CSU im Bayerischen Landtag und ist Gesundheitsminister. Folgende Tätigkeiten oder Nebenämter werden von ihm wahrgenommen, teilt Holetschek mit:

Der Stadtrat von Memmingen , dem er seit 2014 angehöre, habe ihn zum Verwaltungsratsmitglied des Kommunalunternehmens „ Klinikum Memmingen “ bestellt. Mit der im Januar 2021 erfolgten Bestellung zum Bayerischen Staatsminister für Gesundheit und Pflege habe er den Memminger Oberbürgermeister Manfred Schilder zur Wahrung der neutralen und objektiven Führung der Dienstgeschäfte um die Entbindung von dem Mandat als Verwaltungsratsmitglied gebeten. Schilder hat diesem Ansinnen bereits zugestimmt, so Holetschek . Grundsätzlich sei in dieser Funktion eine Entschädigung von 75 Euro pro Sitzung vorgesehen. An den letzten Sitzungen habe schon seine Stellvertreterin teilgenommen.

Bernhard Pohl, der Landtagsabgeordnete der Freien Wähler aus Kaufbeuren, ist nach eigenen Angaben seit 1992 als Rechtsanwalt selbstständig tätig. „Meine anwaltliche Tätigkeit betreibe ich als Nebentätigkeit zu meinem politischen Mandat“. Aufsichtsrats- oder Verwaltungsratsämter bekleide er nicht, so Pohl.

Seit 1996 ist er Mitglied des Stadtrates der Stadt Kaufbeuren und gehört als Fraktionsvorsitzender und kommunalen Ausschüssen an.

Christoph Maier, der Landtagsabgeordnete der AfD

hat neben seiner Entschädigung und Kostenpauschale als Abgeordneter und

Bezahlung von Politikern auf allen Ebenen 1 / 4 Zurück Vorwärts Bundestag Die Diäten der Bundestagsabgeordneten betragen sei 1. Juli 2019 10.083,45 Euro im Monat. Die Diäten der 709 Bundestagsabgeordneten werden jeweils zur Jahresmitte entsprechend der allgemeinen Lohnentwicklung angepasst. Die Erhöhung erfolgt ohne Abstimmung, weil das Parlament die automatische Anpassung für die gesamte Wahlperiode beschlossen hat. Basis ist der vom Statistischen Bundesamt errechnete Anstieg der Nominallöhne im Vorjahr.

Landtag Die monatliche Diät der bayerischen Parlamentarier beträgt 8445 Euro. Die Kostenpauschale beläuft sich auf 3529 Euro. Die Anpassung der Diäten und der Kostenpauschale erfolgt immer zeitversetzt zur allgemeinen Einkommens- und Preisentwicklung. Das Landesamt für Statistik legt bei der Berechnung die Entwicklung der durchschnittlichen Bruttomonatsverdienste von Beschäftigten in Bayern zugrunde.

Landrat Die Bezahlung von Bürgermeistern, Oberbürgermeistern und Landräten richtet sich nach einem gesetzlichen Rahmen und ist abhängig von der Einwohnerzahl. Der Verdienst eines Landrates hängt von der jeweiligen Einwohnerzahl ab. Das Unterallgäu hat rund 145.000 Einwohner. Darum bekommt Alex Eder laut Landratsamt monatlich rund 9900 Euro brutto. Zusätzlich erhält der Landrat eine Dienstaufwandsentschädigung. Der Kreistag legt die Höhe der Entschädigung fest. Nach einem einstimmigen Beschluss wird dabei der Höchstsatz beibehalten. Das sind rund 1350 Euro im Monat. Zusammengerechnet ergibt das einen Wert von 11.250 Euro pro Monat. Ohne Steuerabzüge also 135.000 Euro im Jahr. Das sind rund 93 Cent pro Einwohner im Jahr. Zum Stellvertreter des Landrates ist Mindelheims Bürgermeister Stephan Winter gewählt worden. Dafür erhält er eine Aufwandsentschädigung von 1400 Euro (brutto) monatlich. Außerdem steht ihm eine Tagespauschale in Höhe von 60 Euro für die Vertretung des Landrats während dessen Abwesenheit zu. Die weiteren Stellvertreter des Landrats – Michael Helfert, Daniel Pflügl und Christian Seeberger – bekommen eine monatliche Aufwandsentschädigung von jeweils 400 Euro.

Bürgermeister In Kommunen mit mehr als 10.000 Einwohnern sind Bürgermeister immer hauptamtlich beschäftigt, offiziell als Beamte auf Zeit. Bei kleineren entscheidet der Gemeinderat, ob ein Bürgermeister haupt- oder ehrenamtlich arbeitet. Bei einer Einwohnerzahl zwischen 5000 und 10.000 sind Bürgermeister laut Bayerischer Gemeindeordnung in der Regel haupt-, bei kleineren Gemeinden üblicherweise ehrenamtlich. Wer als ehrenamtlicher Bürgermeister arbeitet, erhält keinen Sold. Es wird eine „Entschädigung“ bezahlt. Diese ist im Gesetz über kommunale Wahlbeamte und Wahlbeamtinnen festgelegt und bewegt sich zwischen 1245,69 und 5979,17 Euro pro Monat – je nach Größe der Gemeinde. Da die Kommunen Bürgermeister bezahlen, müssen die Gemeinderäte entscheiden, ob sie sich einen hauptamtlichen Rathauschef leisten können. Der Beamtensold ist in der Bayerischen Besoldungsordnung festgelegt. So verdienen hauptamtliche Bürgermeister einer Kommune mit weniger als 2000 Einwohnern 4579,86 Euro im Monat. In welche Besoldungsgruppe ein hauptamtlicher Bürgermeister fällt, richtet sich nach der Größe und der Art der Kommune und ist in Anlage 1 des Gesetzes über kommunale Wahlbeamte geregelt. Das Grundgehalt in der Besoldungsgruppe A 13 liegt bei rund 5250 Euro brutto. So viel erhält ein hauptamtlicher Bürgermeister in Kommunen mit weniger als 2000 Einwohnern – zuzüglich einer Dienstaufwandsentschädigung.

Diese Nebeneinkünfte gibt der Unterallgäuer Landrat Alex Eder an

Seit Mai 2020 ist Alex Eder (Freie Wähler) Landrat des Landkreises Unterallgäu und übt neben seiner reinen Funktion als Landrat noch weitere Tätigkeiten aus, „die allerdings alle das Amt mit sich bringt und die erst seit meiner Wahl und durch meine Wahl auf mich zukamen.“

In Verwaltungsrat und Verbandsversammlung der Sparkasse vertritt Eder den Landkreis Unterallgäu als einen der Träger der Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim kraft Amtes derzeit als Verwaltungsratsvorsitzender. Das Gremium kommt zu fünf turnusmäßigen Sitzungen des Verwaltungsrats und zu zwei Sitzungen der Verbandsversammlung pro Jahr zusammen. Daneben finden regelmäßig Klausursitzungen zu aktuellen Herausforderungen der Geschäftspolitik statt. Ebenso müssen die Verwaltungsräte zur Aktualisierung ihres Fachwissens regelmäßig an Seminaren teilnehmen. Der Verwaltungsratsvorsitzende nimmt darüber hinaus besondere Aufgaben und Pflichten wahr. Die Entschädigung beträgt 2491,33 Euro (brutto) monatlich.

Bild: Diverse/Canva.com

Diese Unterallgäuer Bürgermeister vermelden Nebeneinkünfte

Mindelheims Bürgermeister Stephan Winter (CSU) betont, dass die Gremienzugehörigkeit und die dafür gezahlte Vergütung in den meisten Fällen gesetzlich festgelegt und unabänderlich ist.

Bei den Vereinigten Wertach-Elektrizitätswerken (VWEW) ist die Stadt Mindelheim Gesellschafter und wird durch den Ersten Bürgermeister als Aufsichtsrat und Stellvertretender Vorsitzender der Gesellschafterversammlung vertreten. Jährlich finden jeweils vier bis fünf Gesellschafter- und Aufsichtsratsversammlungen sowie weitere regelmäßige Besprechungen statt. Stephan Winter wurde durch den Stadtrat in den Aufsichtsrat entsandt. Laut Gesellschaftervertrag ist die Stadt gesetzliches Mitglied. Die Vergütung beträgt insgesamt 200 Euro (brutto) monatlich.

Bad Wörishofens Bürgermeister Stefan Welzel (CSU) listet seine Nebentätigkeiten neben den Kernaufgaben als Bürgermeister im öffentlichen und ehrenamtlichen Bereich wie folgt auf:

Für den Lehrauftrag an der Hotelfachschule bekommt er monatlich 390 Euro,

als gewähltes Gremiumsmitglied bei und liege insgesamt bei monatlich 120 Euro brutto. „Der Vollständigkeit halber“ nennt Welzel auch noch seine ehrenamtliche Tätigkeit an der Kirchenorgel (je Dienst 20 Euro),

Peter Wachler, der Bürgermeister von Markt Wald, findet es ausgesprochen gut, dass die MZ diese Anfrage an die lokalen Politiker gestellt hat: „Ich hoffe, dass meine Kolleginnen und Kollegen dem Aufruf folgen. Transparenz ist für unsere Glaubwürdigkeit in der Gesellschaft unabdingbar.“ Wachler war daher „gerne bereit – gerade in Zeiten wie diesen – hier mitzuwirken“. Er sei zwar „nur ein kleiner Kommunalpolitiker“, dennoch wolle er hier „mit gutem Beispiel vorangehen“ und ganz klar sagen, was er bekomme. „Ich übe eine Nebentätigkeit als Aufsichtsrat in der Landkreiswohnungsbau Unterallgäu GmbH (LKWB) aus. Hierfür erhalte ich eine Aufwandsentschädigung für die Teilnahme an den Sitzungen und Fahrtkosten“, so Wachler. Wie aus einem beigefügten Auszug hervorgeht, bekommt er dafür 100 Euro Sitzungsgeld plus Fahrkosten.

Bild: Diverse/Canva.com

Die meisten Bürgermeister in der Region haben keine Nebeneinkünfte

Ettringens Bürgermeister Robert Sturm betont, dass er keine Nebeneinkünfte hat: „Ich hatte bisher in meinem Amt als hauptamtlicher Bürgermeister nicht das Ansinnen oder die Idee, daneben noch ein (Neben)- Amt auszuüben. Ich war und bin mit dieser Aufgabe vollends ausgelastet“, so Sturm. Er sieht in der Recherche „die Suche nach Haaren in der Suppe der überwiegenden Anzahl der Kommunalpolitiker“. „Voll daneben“ ist seiner Meinung nach die Idee, dass Landbürgermeister/innen „säckeweise Geld aus Nebentätigkeiten und Gremiumstätigkeiten erhalten“, die sie kraft Gesetzes als sogenannte geborene Vertreter, beispielsweise in Zweck- oder Schulverbänden ausüben bzw. ausüben müssen. Eher das Gegenteil sei der Fall, so Sturm: „Man bringt dort meist mehr Geld und Zeit mit, als das Sitzungsgeld ausgleicht.“ Außerdem ist es seiner Meinung nach „billig, alle in den gleichen Topf zu werfen“. „Das befeuert nur die ohnehin schon weitverbreitete Vorurteils- und Vorverurteilungskultur im Land“, ist Sturm überzeugt.

Keinerlei Nebentätigkeiten. für die es eine Aufwandsentschädigung gibt, üben folgende Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus: Anton Schwele (Rammingen), Norbert Führer (Wiedergeltingen), Christian Kähler (Türkheim), Alois Mayer (Dirlewang), Jürgen Tempel (Breitenbrunn), Susanne Nieberle (Eppishausen), Peter Kneipp (Amberg), Marlene Preißinger (Unteregg), Susanne Fischer (Kirchheim), Roland Hämmerle(Salgen), Franz Renftle (Pfaffenhausen), Birgit Steudter-Adl Amini (Kammlach).

