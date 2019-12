vor 22 Min.

Die ÖDP sieht den Ausbau des Funknetzes kritisch

Unterallgäuer Bürgermeister sollen Beispiel eines Amtskollegen aus Oberbayern folgen

Die ÖDP im Unterallgäu sieht den Ausbau des geplanten Mobilfunkstandards 5G kritisch. Die Kreisvorsitzende Gabriela Schimmer-Göresz hat alle Gemeinden im Landkreis angeschrieben und sie aufgefordert, dem Beispiel des Bad Wiesseer Bürgermeisters zu folgen.

Dieser hatte an seine Bürger und an die Gäste des oberbayerischen Fremdenverkehrsortes geschrieben. In dem Schreiben von Peter Höß heißt es: „Die Gemeinde steht einem ungeprüften Ausbau des geplanten Mobilfunkstandards 5G kritisch gegenüber, da die Auswirkungen auf die Gesundheit von Mensch und Tier und die Auswirkungen auf die Umwelt noch nicht ausreichend erforscht sind.

Die Gemeinde verpflichtet sich daher, jedes Ansinnen von Telekommunikationsunternehmen, das auf einen Ausbau des 5G-Netzes beziehungsweise auch auf die Unterstützung für die Suche von künftigen Antennenstandorten abzielt, in öffentlicher Sitzung des Gemeinderates zu diskutieren“.

Was Bad Wiessee recht ist, müsse auch den Unterallgäuer Gemeinden wichtig sein, so Schimmer-Göresz. Der Wiesseer Bürgermeister schreibt: „5G bedeutet vieles, was vor allem technikaffine Menschen begeistern wird: automatisierte Abläufe, die uns das Leben erleichtern, autonomes Autofahren, smart home von überall, Datentransfer in Echtzeit, Internet der Dinge und vieles mehr, um nur einige Aspekte zu nennen. 5G bedeutet aber auch, eine Aufstockung der Sendemasten in Deutschland von 90.000 auf 750.000, ein weltweites Entsenden von circa 12.000 5G-Satelliten ins All, eine Strahlung im Mikrowellenbereich, die von bisher 2,5 GHz auf bis zu 200 GHz ansteigen wird, eventuelle Haftungsansprüche, die den Eigentümern der Sendemasten-Standorte angelastet werden können sowie die Notwendigkeit, weitreichende Baumfällungen zur besseren Sendeleistung und Irritationen für Tiere und Pflanzen in Kauf zu nehmen. Allem voran steht jedoch die Ungewissheit darüber, ob 5G als unbedenklich für unsere Gesundheit gesehen werden kann. Diese Frage ist sehr ernst zu nehmen und so lange diese nicht fundiert und ausreichend geklärt ist, gilt es, das Vorsorgeprinzip gelten zu lassen. (mz)

