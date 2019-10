vor 30 Min.

Die Oldies sind Goldies

Verstärkung für das Bezirksoldieblasorchester in Wörishofen

Sie können es einfach, die „alten Hasen“ – und inzwischen auch einige „Häsinnen“ vom Bobo, dem Bezirksoldieblasorchester vom Allgäu-Schwäbischen Musikbund im Bezirk 10 Mindelheim. Und wenn sie dann noch von einer charmanten Dirigentin zum äußerst harmonischen Spiel aufgefordert werden, dann macht es den Musikanten besonders viel Spaß.

Bei diesem Konzert im Kursaal stand Roswitha Jall am Pult. Die Klarinettistin löste ihren Mann Martin Jall ab, der bei dem hervorragenden Orchester mit rund 60 aktiven Musikern seit Beginn seines Bestehens den Taktstock schwingt. Bei diesem Konzert setzte er sich zu seinen gleichgesinnten Posaunisten und tat mit Vergnügen das, was seine Frau ihm vorgab. Ein Spaß für alle Musiker und den Bezirksvorsitzenden Andreas Schuster. Da sich der gewohnt launige Moderator Gerd Haldenmayr „irgendwo in der Welt herumtreibt“, übernahm Reinhard Mack, liebevoll „Maggi“ genannt, die Ansagen zu den ausgewählten Stücken sehr humorvoll und informativ.

Für eine Besucherin ging an diesem Abend gleich zweimal ihr Herzenswunsch in Erfüllung, den sie vor Beginn des Konzertes geäußert hatte. Sie hoffte, dass sie die „Bodensee-Polka“, komponiert von Alexander Pfluger, zu hören bekäme. Mit von der Partie der flotten Blasmusikveranstaltung waren die Musikanten vom Seniorenorchester des Blasmusik-Kreisverbandes Zollernalb, dirigiert von Joachim Bock. Die beiden Orchester hatten sich vor zwei Jahren bei einem Blasmusikertreffen mit insgesamt 600 Musikern in Bad Kissingen kennengelernt und beschlossen, ein gemeinsames Konzert in Bad Wörishofen zu geben.

Das Bobo ließ mit dem „Deutschmeister-Regimentsmarsch“ die flotten Klänge aufmarschieren und befanden „Schön ist die Welt“. Dabei sagten sie „Dankeschön - Bert Kämpfert“ und spielten nicht nur den portugiesischen Marsch „O Vitinho“ von Francesco Marques Neto, sondern auch das melancholische alte schottische Lied „Auld Lang Syne“ (für die gute alte Zeit). Die Zeit war es, die viel zu schnell verging, natürlich nicht, ohne dass beide Orchester Zugaben hören ließen. Hier konnten beide von sich sagen: „Die Kapelle hat gewonnen.“