13.12.2019

Die Stockheimer Musikanten stehen zusammen

Beim traditionellen Gastspiel im Advent in der Pfarrkirche St. Michael blieb es nicht bei stimmungsvoller Besinnlichkeit. Der musikalische Blick ging schon voraus ins Beethoven-Jahr 2020

Von Maria Schmid

„Süßer die Glocken nie klingen, als zu der Weihnachtszeit“. Das war das letzte offizielle Musikstück, das die Musikerinnen und Musiker vom Musikverein Stockheim bei ihrem Jahreskonzert im Advent in der Pfarrkirche St. Michael spielten.

Am Anfang läuteten die Kirchenglocken dieses Konzert festlich ein. Mit massiven Bläserklängen, die sich mit lyrischen und rhythmischen Elementen beim „Festival Flourish“ abwechselten, begann das Entree.

Das von der Dirigentin Sanni Risch zusammengestellte Programm bot einige Besonderheiten auf. Vor allem die aus der Klassik kommenden Werke ließen aufhorchen. „Ludwig!“, eine Komposition von James L. Hosey, zeigte seine sehr persönliche Beziehung zu den großen Werken des Komponisten Ludwig van Beethoven.

Diese Hommage weist bereits auf das Jahr 2020 hin. Einer der größten Komponisten der Musikgeschichte würde dann 250 Jahre alt. Das „Rondo alla Turca“, der „Türkische Marsch“ von Wolfgang Amadeus Mozart, ist als Klavierstück bestens bekannt.

Sanni Risch sagte: „Da es hier in der Kirche kein Klavier gibt, habe ich es für das Bläserensemble plus Tuba neu arrangiert. Bestimmen Sie, ob es Ihnen gefällt.“ Der Beifall der Besucher war anerkennend. Auch für das Posaunenquartett mit Frauke Claussen, Thomas Kaufmann, Robert Schweyer und Fabian Stelzer. Sie präsentierten die „Happy Trombones“ von Walter Schneider-Argenbühl.

Ja, die Musik mache Freude, so die Aussage von Franziska Nägele. Das bewies sie auch mit ihrem Saxofon-Solo bei „Wind of change“ von den Scorpions. Diesen Wind-Wechsel demonstrierten weitere Solisten: Helmut Mayr am Flügelhorn, Peter Hartmann an seiner Trompete und Winfried Hofer am Saxofon.

Ein von Katrin Reiter gesungenes Lied darf bei keinem Konzert des Musikvereins Stockheim fehlen. Premiere feierten sie gemeinsam mit dem Song „I’ll stand by you“. „Ich werde zu dir stehen!“, das ist auch eine Aussage aller Mitglieder des Vereins. Sie stehen zueinander wie die Gründer der britischen Rockband „The Pretenders“, die diesen Song schrieb.

Ebenfalls unvergessen ist Freddy Mercury. Seine „Bohemian Rhapsody“ erfüllte mit ihrem Klang die Kirche.

Geehrt wurden verdiente Musikanten durch Rudolf Jackel vom Allgäu Schwäbischen Musikbund vom Bezirk 10 Mindelheim. Thomas Kaufmann erhielt seine Urkunde für den erfolgreichen Abschluss des D1 Kursus. Katrin Reiter wurde für 15 Jahre Treue mit Urkunde und Anstecknadel geehrt, Cordula Satzger für 30 Jahre und Robert Schweyer für stolze 35 Jahre. In Abwesenheit geehrt wurden Kathrin Stelzer für 10 Jahre und Klaus Satzger für 35 Jahre.

Rudolf Jackel gratulierte der gesamten Kapelle zu der hohen Leistungsfähigkeit. Er bedankte sich bei den Kirchenverwaltungen, dass die Musikkapellen in den Kirchen auftreten dürften.

Außerdem hoffe er, dass die Versprechen der Landratskandidaten gehalten werden, das Budget für die Musikvereine in der nächsten Legislaturperiode erhöhen würden. Auch dafür gab es in Stockheim heftigen Applaus.

