vor 35 Min.

Die Tafel braucht Lebensmittel

Erneut muss die Osteraktion ausfallen

Die Vorratsregale der Tafel Bad Wörishofen sind leer. Aber erneut muss in der Corona-Krise die große jährliche Sammelaktion zu Ostern ausfallen. Normalerweise findet diese im V-Markt statt. Weil die Tafel aber ihr Angebot für die Bedürftigen auch in der Pandemie aufrechterhält, ist Nachschub jetzt nötig. Tafel-Gründerin Ilse Westphal bittet deshalb die Bevölkerung um Lebensmittelspenden. Das hat auch im vergangenen Jahr schon gut geklappt – so gut, dass die Organisatoren vom Erfolg der Aktion selbst überrascht waren.

Rund 60 Ehrenamtliche kümmern sich derzeit um die Tafel-Kunden. Sie halten die wöchentliche Ausgabe von Lebensmitteln aufrecht. Das Tafelcafé und die Innenräume müssen zwar geschlossen bleiben. Mit Schutzmaßnahmen, Einlassregeln und Glaswänden im Innenbereich hat die Tafel aber die nötigen Voraussetzungen geschaffen. Wer der Tafel helfen will: „Es werden vor allem dringend haltbare Lebensmittel gebraucht“, schildert Westphal. Öl, Gemüse-, Fisch- und Fleischkonserven, Kaffee, Reis, Zucker, haltbare Salami, Essiggurken, Nudelsoßen, Suppen-Dosen oder Honig sind dafür Beispiele. Die Lebensmittel können am Montag, 22. März, oder 29. März, von 8 bis 11 Uhr am Fenster der Tafel am Stadionring 19 abgegeben werden. (mz)

