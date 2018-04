vor 44 Min.

Die Unerallgäuer Kreiskliniken wachsen

An den Krankenhäusern in Mindelheim und Ottobeuren sollen bis 2030 fast 50 Millionen Euro verbaut werden

Von Sandra Baumberger

Um für die Zukunft gewappnet zu sein, wollen die Kreiskliniken Unterallgäu in den nächsten Jahren eine Menge Geld in die Hand nehmen. Für 49,8 Millionen Euro sollen die Krankenhäuser in Mindelheim und Ottobeuren bis 2030 erweitert und modernisiert werden. An beiden Standorten sind neue Operationssäle, eigene Bereiche für ambulante Angebote sowie Verbesserungen im Brandschutz vorgesehen. In Ottobeuren sollen außerdem wie berichtet eine neue Intensivstation und ein neues Klinik-Archiv entstehen. Diese so genannte Zielbauplanung stellte Klinik-Vorstand Franz Huber in der jüngsten Sitzung des Kreistags vor. „Damit bekräftigen wir unser klares Ja zu unseren beiden Standorten und gehen gut gerüstet in die Zukunft“, so Landrat Hans-Joachim Weirather.

In den vergangenen Jahren hätten die Kreiskliniken ihr medizinisches Dienstleistungsangebot optimiert, betonte Huber im Kreistag. „In den letzten Jahren ist richtig was nach vorne gegangen“, sagte er und verwies auf die „drei neuen High-End-Geräte“ in Mindelheim. Dort konnten dank einer Spende des inzwischen verstorbenen Unternehmers Burkhart Grob wie berichtet ein MRT, ein Computertomograph und ein Durchleuchtungsgerät angeschafft werden. In das Gebäude, in dem sie untergebracht sind, flossen vor zwei Jahren 1,5 Millionen Euro, für weitere drei Millionen Euro wurde 2014 die Notaufnahme saniert. In Ottobeuren sind bereits rund 1,8 Millionen Euro in den Brandschutz sowie 350000 Euro in ein neue Notstrom-Ersatzanlage investiert worden. Nun gehe es darum, die beiden Häuser auch strukturell und baulich weiterzuentwickeln, um so „weiterhin erstklassige Medizin anbieten“ zu können.

Die bisherige Küche weicht dem neuen OP-Trakt

In Mindelheim sind heuer zwischen Juli und Dezember zunächst Sofortmaßnahmen zur Verbesserung des Brandschutzes vorgesehen. Ein Jahr später beginnt dann die eigentliche Brandschutzsanierung in allen Gebäudeteilen, die voraussichtlich bis Juni 2024 dauern wird. Im Sommer 2020 ziehen das Labor und die Entbindungsstation hausintern um und es wird eine neue Küche gebaut. Die bisherige wird 2012 abgebrochen und so Platz geschaffen für ein neues Operations- und Funktionsgebäude. In letzterem sollen laut Huber beispielsweise die Endoskopie, Ultraschall, Röntgen und das EKG untergebracht werden und so künftig schnell von der Notaufnahme aus erreichbar sein. Weiter vorgesehen ist ein Ambulatorium für niedergelassene Fachärzte und die Krankenpflegeschule, die bisher in einem Nebengebäude untergebracht ist, soll in die Klinik integriert werden.

In Ottobeuren wird ab August zunächst für die Dauer der Bauarbeiten eine neue Zufahrt zur Notaufnahme gebaut. Parallel dazu zieht das Archiv in neue Räume im Dachgeschoss. Das bisherige Archiv wird ebenso wie das Vordach der Notaufnahme und einige Garagen abgerissen, um Platz zu schaffen für ein zweistöckiges Operationsgebäude im Westen und eine Intensivstation mit Übergangsbereich zur Normalstation in Richtung Norden. Ab September 2020 werden die bisherigen Operations- und Intensivbereiche saniert und gleichzeitig der Brandschutz im Altgebäude verbessert. Außerdem wird die Funktionsdiagnostik saniert und ausgebaut. Kreisrat Erich Lerf (CSU) war vom Ausmaß der Arbeiten positiv überrascht und sprach von einem „Riesen-Zuspruch“ für den Standort Ottobeuren. Seine Sorge, die in den kommenden Jahren geplante Erweiterung könnte im Fall einer Fusion mit der Klinik in Memmingen dazu führen, dass etwa Operationssäle nicht für die dann nötige Spezialisierung geeignet wären, zerstreuten Weirather und Huber. Laut dem Klinik-Vorstand werden die Säle so errichtet, dass auch andere Fachrichtungen dort operieren können. Auf den Pflegenotstand, den Josef Kerler (CSU) angesprochen hatte, wollen die Kliniken mit einer Image-Kampagne der Allgäu-GmbH reagieren – und der Ausbildung in der eigenen Krankenpflegeschule.

Lieb - und teuer

Das vorgestellte Konzept hat nach Ansicht von Weirather einen großen Vorteil: „Indem wir alles außen anbauen, kann man einfach umziehen. Es gibt keine Einschränkungen.“ Die Patienten seien also auch in der Bauphase gut bei den Kreiskliniken aufgehoben.

Für die Bauarbeiten in Mindelheim sind rund 22,4 Millionen Euro veranschlagt, für die in Ottobeuren rund 27,4 Millionen Euro. Wie Huber in der Sitzung betonte, handele es sich dabei jedoch um Schätzungen. Die Kliniken rechnen mit Zuschüssen aus verschiedenen Förderprogrammen in Höhe von 28 Millionen Euro. Für die Differenz von rund 21 Millionen Euro muss der Landkreis als Träger des Kommunalunternehmens aufkommen. „Schwuppdiwupp hat man wieder ein großes Thema auf der Agenda“, sagte der Landrat. „Aber unsere Kreiskliniken sind uns lieb – und jetzt eben auch teuer.“

