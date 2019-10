16:40 Uhr

Die Wartezeit mit trockenem Humor überbrückt

Weil die „Plesser Buam“ im Stau standen, mussten die Zuhörer zum Abschluss von Kultur-Gut geduldig sein. Doch Waltraud Mair macht aus der Not eine Tugend.

Von Maria Schmid

Es ist schon so, kaum haben sich die Besucher an die sehr unterhaltsamen Veranstaltungen im Gut Ostettringen für die Aktion Hoffnung gewöhnt, und schon sind sie wieder vorbei. Einmal im Jahr ist es Kult, diese besonderen Konzerte zu besuchen und damit die jeweiligen Projekte zu unterstützen. In diesem Jahr sind es die Straßenkinder im Südsudan, einem der jüngsten und ärmsten Länder unserer Erde.

Bis die Plesser Buam auf der Bühne von Kultur-Gut eintrafen, blieb kaum ein Auge trocken

Dass Waltraud Mair und „ihre“ Plesser Straßenmusikanten Norbert und Manfred Deuring mit von der Partie waren, entpuppte sich als Glücksfall. Der Saal füllte sich sehr schnell mit fast 300 Gästen. Und die kamen aus dem Lachen nicht heraus, vor allem dann, wenn Waltraud Mair mit ihrem trockenen Humor und der direkten Art von Alltagsproblemen zu berichten wusste.

Dass ihr Mann, der natürlich auch anwesend war, des Öfteren „herhalten“ musste, das ist er schon gewohnt und macht das Geschehen lachend mit. Und die „Plesser Buam“, die kamen eine halbe Stunde zu spät. Zwar war die Aufregung darüber auch spürbar, aber Waltraud Mair begann mit ihren Episoden und schon war alles in Ordnung. Die Straßenmusikanten standen auf der A 96 im Stau. Na ja, das kann ja passieren, immerhin kommen sie aus Pless und das liegt noch 14 Kilometer nördlich von Memmingen, gehört also noch zum Unterallgäu.

Als sie kamen, gingen sie gleich auf die Bühne und fanden sofort den Draht zu den Gästen. Bekanntlich geht ja mit Musik alles besser. Das stellten sie gleich zu Anfang unter Beweis, indem sie ihre Flügelhörner sehr gekonnt einsetzten. Alexandra, eine Besucherin, wurde auf die Bühne gebeten. Sie sollte die Musiker mit einer Geige unterstützen. Eine Geige? Mit der sollte sie sehr vorsichtig umgehen und immer nur dann darauf spielen, wenn Norbert und Manfred, die musikalischen Brüder, sangen. Ja, und die Geige sei sehr wertvoll, immerhin koste der Quadratmeter 14 Euro.

Sie sangen von der Entstehung der Frau ebenso wie von ihren Erfahrungen als Bauern. Waltraud Mair nahm in ihren Geschichten, natürlich immer im Dialekt gesprochen, kein Blatt vor den Mund, ganz gleich, ob es um einen Papagei ging, der sich auf die Suppenschüssel setzte und seine Hinterlassenschaft hineinfallen ließ oder die Geschichte zweier Spinnen, die eine sehr dünn und ausgehungert und die andere fett und wohl genährt.

Doch mit dieser Veranstaltung waren die Kulturtage noch nicht zu Ende. Denn auch an die Jüngsten wird immer gedacht. In diesem Herbst hatten Bürgermeister Robert Sturm und Johannes Müller, der Geschäftsführer von Aktion Hoffnung und das Team, einen Zauberkünstler eingeladen. Magic Martin verzauberte mit seiner Kunst nicht nur die rund 80 Kinder, sondern auch die sie begleitenden Eltern und Großeltern. Die Kinder waren mehr als begeistert, einige durften sogar gemeinsam mit Magic Martin (Kaufmann) Zauberkünste vollführen.

Den besten Zauberspruch wusste Max: „Abrakadabra - Simsalabim - Hokuspokus Fidibus, drei Mal schwarzer Kater“. Da konnten die verschieden großen Zauberstäbe noch so oft abknicken oder krumm werden, gemeinsam und lautstark mit den Kindern gelang jeder Zaubertrick.

Dass zum Zauberer auch ein Kuschelhund gehörte, der die bunten Tücher einfach auffraß, war ein besonderes Vergnügen für alle. Für Magic Martin und für Waltraud Mair und ihren Plesser Straßenmusikanten gab es reichlich Applaus. Da fragten sich die Besucher zu Recht: „Was werden die Kultur-Gut-Tage im kommenden Jahr wohl bieten?“ Schon jetzt ist die Vorfreude groß.

