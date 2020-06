vor 33 Min.

Die Zulassungsstelle am Landratsamt wird umgebaut

Plus Die Modernisierung kostet rund 180.000 Euro. Der Betrieb in Mindelheim läuft im vierten Stock weiter.

Die Zulassungsstelle im Unterallgäuer Landratsamt in Mindelheim soll moderner und kundenfreundlicher gestaltet werden. Dazu werden die Räumlichkeiten in den kommenden Wochen für 180.000 Euro umgebaut. Wegen der Arbeiten zieht die Zulassungsstelle vorübergehend in den vierten Stock des Landratsamts. Ab Montag, 15. Juni, werden Kunden, die zum Beispiel ihr Auto zulassen wollen, dort bedient. Komplett ausgetauscht und an aktuelle Anforderungen angepasst wird die 30 Jahre alte Möblierung.

Barrierefreiheit nach Umbau

Ein Schalter wird barrierefrei gestaltet und soll künftig zum Beispiel Rollstuhlfahrern zur Verfügung stehen. Darüber hinaus erhält die Zulassungsstelle eine neue Aufrufanlage mit mehreren Bildschirmen, einen Schallschutz und eine optimierte Beleuchtung. Der Umbau soll noch diesen Sommer abgeschlossen werden.

Während der Arbeiten werden die Kunden der Zulassungsstelle im Raum 400 empfangen. Dort können sie alle Angelegenheiten erledigen. Der Zugang erfolgt über den südlichen Haupteingang des Landratsamts, der gewöhnliche Eingang zur Zulassungsstelle ist geschlossen. Ein Aufzug zum Ausweichquartier im vierten Stock ist vorhanden. Damit sich hier aber keine Warteschlange bildet, sollte wenn möglich die Treppe genutzt werden.

Wer sein Auto zulassen möchte, braucht einen Termin

Vor einem Besuch der Zulassungsstelle muss ein Termin vereinbart werden. Dies ist online möglich unter www.unterallgaeu.de/kfz-zulassung. Es können aber auch weiterhin telefonisch Termine ausgemacht werden – für die Zulassungsstelle in Mindelheim unter der Rufnummer 08261/995-230, für die Unterallgäuer Zulassungsstelle in Memmingen unter der Nummer 08331/820345. Die Unterallgäuer Zulassungsstelle in der Memminger Herrenstraße ist von den Umbauarbeiten nicht betroffen. Sie wurde bereits modernisiert. (mz)

