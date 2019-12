14.12.2019

„Die bäuerliche Landwirtschaft stirbt aus“

Das Kreisteam des Bundes Deutscher Milchviehhalter zeichnet beim Dialog mit Grünen-Politiker Pflügl ein düsteres Bild

Nitratbelastung, Klimaschutz, Insektensterben: Die Landwirte stehen derzeit bei vielen Themen im Fokus der Öffentlichkeit - und aus Sicht des Bundes Deutscher Milchviehhalter (BDM) oft zu Unrecht am Pranger. Ein düsteres Bild der Zukunft der Landwirtschaft in der Region zeichnete das Kreisteam des BDM Unterallgäu bei einer Diskussionsrunde mit Daniel Pflügl, Bezirksvorsitzender der Grünen. Dass die Staatsregierung das Bienen-Volksbegehren nahezu komplett übernommen habe, sei nicht optimal gelaufen. Man habe die Landwirte nicht mitgenommen. Im Hinblick auf Insektensterben und Nitratbelastung ist nach Ansicht von Landwirt Stephan Sontheimer vieles nicht ausreichend erforscht. Generell schiebe man aber den Landwirten den Schwarzen Peter zu. Man stelle die Landwirtschaft keineswegs an den Pranger, sagte Pflügl zur Position seiner Partei. Doch auch Landwirte müssten ihren Beitrag zum Klimaschutz leisten. Ziel muss es Pflügl zufolge sein, zu einer anderen Form der Landwirtschaft zu finden. In den Vordergrund stellte er die Reduzierung des Tierbestands: Die Haltung von 60 bis 80 Kühen müsse für den Lebensunterhalt ausreichen. BDM-Vorstandsmitglied Manfred Gromer sprach an, dass die Produktion in Deutschland zurückgehe, der Verbrauch jedoch steige. Überdies habe es von der Politik keinen Hinweis gegeben, dass die Produktion reduziert werden solle.

Stephan Sontheimer betonte, dass die bäuerliche Landwirtschaft in der Region in wenigen Jahren aussterben werde. Zahlen nannte Josef Biehler: Derzeit gebe es nur etwa 19 Landwirtschaftsschüler - gebraucht würden dagegen 90. Biehler plädierte für einen europäischen Außenschutz, um die Landwirte vor Dumpingpreisen und der Einfuhr günstigerer Produkte zu schützen. Pflügl bekräftigte, dass er einen Außenschutz befürworte. Zudem müsse man Subventionen künftig an Form und Art der Landwirtschaft festmachen. Auf den Milchpreis kam Hermann Hasel zu sprechen: Vor mehr als 30 Jahren habe man den gleichen Preis gehabt wie heute. Letztlich funktioniere es nur noch durch Ausbeutung der Familienmitglieder. In Sachen Nitratbelastung wies Gromer darauf hin, dass sie auch von Kläranlagen und damit von Haushalten und der Industrie herrühren könne. Sontheimer unterstrich, dass es für Natur und Lebewesen nicht auszuhalten sei, wenn durch Sperrfristen in kurzer Zeit sehr viel Gülle ausgebracht werden müsse. (sar)

