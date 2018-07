vor 32 Min.

Die besten Sportler der Kneippstadt

Bad Wörishofen würdigt die Leistungen der heimischen Athleten. Einige blicken auf eine erstaunliche Titelsammlung.

Von Helmut Bader

Dass die Sportler und ihre Vereine der Stadt Einiges wert sind, das sollte mit der Ehrung besonderer Leistungen zum Ausdruck gebracht werden. Außerdem merkte Bürgermeister Paul Gruschka in seiner Begrüßung im Guggerhaus an, dass durch die Sportler herausgestellt werde, dass Bad Wörishofen nicht nur ältere Mitbürger beherbergt. Geehrt wurde für das Jahr 2017 Kandidaten in den drei Kategorien Einzelsportler, Mannschaften und Sonderpreise für spezielles Engagement. Die Geehrten konnten von den heimischen Sportvereinen im Vorfeld vorgeschlagen werden.

Dass es an ausgezeichneten Leistungen in der Kneippstadt nicht mangelt, auch das wurde bei der Ehrung ersichtlich. Lange Erfolgslisten für die junge Schwimmerin Johanna Vögele bis hin zur schwäbischen Meisterin oder für den vielseitigen Handicap-Sportler Oliver Raabe, der sogar an den Special Olympics World Games in Schladming teilnahm, unterstrichen dies. Kilian Biechele wurde Deutscher Segelflugmeister und qualifizierte sich für die Weltmeisterschaft in Polen. Weil er sich gerade auf diesen Wettbewerb vorbereitet, konnte er an der Ehrung nicht teilnehmen.

Patrick Nyström ist derzeit die Nummer eins bei den erfolgreichen Tennis-Herren Bad Wörishofens und zudem Schwäbischer Meister im Einzel.

Stammgast bei den Ehrungen ist Xaver Eschenlohr von den Tischtennisfreunden. Als schwäbischer Seniorenmeister holte er später im Mixed mit seiner Partnerin Angela Hoffmann auch noch den Vizetitel bei der „Bayerischen“.

Geehrt bei den Mannschaften wurden das Tanzpaar Johanna Sießmeir und Maximilian Denninger für seinen Aufstieg von der D- in die C-Klasse, die Jugend-Mannschaft des EV Bad Wörishofen für ihren 1. Platz in der Aufstiegsrunde zur Bayernliga, die 1. Herrenmannschaft des TTC Bad Wörishofen als Meister in der Landesliga und Aufsteiger in die Bayernliga.

Die Sonderpreise gingen in diesem Jahr zum einen an drei junge und fleißige Helferinnen und Übungsleiterinnen in der Turnabteilung des TSV. Tabea und Maresa Heiß, sowie Franziska Dietrich engagieren sich hier regelmäßig und sind so bereits jetzt wichtige Stützen für die gesamte Turnabteilung. Das altersmäßige Kontrastprogramm dazu liefert Max Stempfle, der als fitter Senioren-Sportler inzwischen bereits 50 Mal das Sportabzeichen abgelegt hat und Gründungsmitglied dieser Abteilung im TSV war.

Vorbereitet hatte die Sportlerehrung das Sportamt unter der Leitung von Jan Madsack, dem Bettina Madsack, Carmen und Simone Sirch an diesem Abend zur Hand gingen. Als Moderator glänzte Michael Kordick vom Radiosender RT 1.

Thomas Wegst bedankte sich als TSV-Vorsitzender sowohl bei seinen Vereinsengagierten, als auch bei der Jury und bei der Stadt für die Ehrung der besten Sportler. Musikalisch umrahmt wurde die Feier durch die Dixie-Formation des Bad Wörishofer Kurorchesters „Musica Hungarica“.

