vor 49 Min.

Die dritte CD von 5er-Blech macht Lust auf mehr

Die jungen Musiker werden immer besser. „5er-Blech“ überzeugt auch mit dem neuen Programm auf ganzer Linie.

Von Maria Schmid

„Wir sind Kinder von der Eger“ komponierte Blasmusikkönig Ernst Mosch. Das traf auf ihn und seine Egerländer Musikanten voll zu. Aber passt das auch zum „5er Blech“? Die einschmeichelnde Polka auf jeden Fall. Doch die fünf begeisterten Blechbläser und ihr Schlagzeuger kommen nicht von der Eger. Sie sind aus dem Tal der Mindel. Die fünf jungen Musiker sind so super aufeinander ein- und abgestimmt, dass sie gemeinsam mit ihrem Schlagzeuger die Gäste in der übervollen Festhalle in Mattsies in totale Hochstimmung versetzen.

Welch ein Hörgenuss! Der „Graumer“, so der Spitzname von Michael Schiegg (Bariton und Posaune), erzählt als Moderator sehr unterhaltsam die schönsten und heitersten Episoden aus ihrem gemeinsamen Arbeiten an ihrer neuen, drittem CD „5.3 Vollgetankt“. Sie beweisen bei dem Konzert eine enorme Weiterentwicklung, einfach grandios. Da werden Erinnerungen an ihren ersten Auftritt im Silvestersaal vom November 2011 lebendig. Schon damals reichte der Saal nicht für den Ansturm der Gäste, die zusätzlich zum Saal die Treppe bis hinunter ins Erdgeschoss besetzten.

Ein unschlagbares Duett

Inzwischen haben sie sich einen Schlagzeuger „zugelegt“. „Schritti“, Daniel Schrittenlocher, hat immer den richtigen Rhythmus zu bieten. Er passt perfekt zu den fünf Blechbläsern. Christoph Steidele sagt es passend „Im Solo-Tenorhorn bin i dahoim!“ Er ist aber auch für die Posaune zuständig. Ja, und singen kann er auch. Mit Isabell Wengler im Duett sind sie unschlagbar. Das stellen sie gleich mehrmals unter Beweis. Der Trompeter, Flügelhornist und Keyboarder im Ensemble ist Markus Peter, der „Zoschl“. Er hat Trompete und Dirigieren studiert und weiß, womit er seine Musikkameraden so richtig in Stimmung versetzt, da er nicht nur die musikalische Leitung inne hat, sondern auch für ungewöhnliche Arrangements zuständig ist. Ab Juni ist er Dirigent bei der Stadtkapelle Memmingen.

Sie gehören einfach zusammen

Sie ist „Isi“ - Isabell Wengler - die große Solo-Stimme und an Trompete und Flügelhorn zu hören. Sie stammt aus Markt Wald und ist zwar die Kleinste in der Band, dafür aber überstrahlt sie mit ihrer Stimme alle Instrumente. Wenn sie „The Story“ singt, geschieht das mit Gänsehautgefühl für das Publikum. In der zarten Liebesgeschichte von Brandi Carlile heißt es: „I was made for you“. Ja, das kann auf die Band gemünzt sein, denn Isabell Wengler ist schon damals für sie „gemacht“ worden. Wer dieses Ensemble zusammen erlebt, weiß, dass sie ganz einfach zusammen gehören, sich perfekt arrangieren und harmonieren.

Einer fehlt noch? Ja, das ist der „Thali“ Martin Thalmair, der mit dem gewichtigsten Instrument der Band, der Tuba. Bei der Präsentation ist er Gast. Da er in den vergangenen Monaten wegen eines Auslandssemesters in Porto bei Auftritten und den Aufnahmen für die CD nicht dabei sein konnte, vertrat ihn Jakob Hiemer.

Und dass das Repertoire nicht auf Walzer, Polkas und Märsche beschränkt ist, zeigen die Musiker bei Werken wie dem „Titanic Medley“, modernen Songs wie „Sugar Baby Love“ und „So exited“. Außerdem sind gleich mehrere Kompositionen von Michael Schiegg im Programm.

Das Publikum in Mattsies war begeistert

Diese dritte CD ist tatsächlich vollgetankt mit vielen interessanten Stücken. Aufgenommen haben sie diese im Studio von Klaus-Jürgen Herrmannsdörfer, der sich diese Präsentation natürlich nicht entgehen lässt.

Viel Applaus vom Publikum für die Entertainer und herzliche Dankesworte von Michael Schiegg an alle, die mitwirkten, so auch an den Musikverein Mattsies für die Bewirtung. Da kann man schon auf die vierte CD gespannt sein.