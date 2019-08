00:31 Uhr

Die fetten Jahre sind in Rammingen (fast) vorbei

Nach zehn Jahren wird in Rammingen wieder über Schulden gesprochen

Von Wilhelm Unfried

Einstimmig verabschiedete der Gemeinderat den Haushalt für das Jahr 2019. Der Verwaltungshaushalt umfasst in Einnahmen und Ausgaben 2,6 Millionen und der Vermögenshaushalt 3,0 Millionen Euro. Nach den fetten Jahren und zehn Jahren Schuldenfreiheit wurde im Gemeinderat erstmals wieder über eine Kreditaufnahme gesprochen. Kein Beinbruch, meinten die meisten Redner, Rammingen habe in den vergangenen Jahren mit Ortsdurchfahrt und Gemeindehaus auch einige Werte geschaffen.

Die beiden Kämmerer Claus-Dieter Hiemer nnd Christian Schöffel trugen zunächst den Rechnungsabschluss für das Jahr 2018 vor und erläuterten dann die wichtigsten Daten des neuen Haushaltes. Dieser werde von zwei Seiten in die Zange genommen. Weil Zuschüsse und Umlagen auf Grund der Finanzdaten aus dem Jahre 2017 berechnet würden, treffe es Rammingen doppelt. 2017 habe es einen Ausnahmehaushalt gegeben.

Die Gewerbesteuer sprudelte besonders kräftig. Auf Grund dieser hohen Einnahmen steigen nun zwei Jahre später die Umlagen. So erreicht alleine die Kreisumlage in diesem Jahr den stolzen Betrag von 837.000 Euro nach zuletzt 741.975 Euro im vergangenen Jahr. Und wegen der guten Zahlen in 2017 sinken auf der anderen Seite die Zuschüsse wie die Schlüsselzuweisungen.

Hiemer hatte aber auch gute Nachrichten: „Für das Jahr 2020 berechnet sich aufgrund der etwas gefallenen Umlagekraft bei unveränderten Hebesatz für die Kreisumlage ein Betrag von 650.000 Euro“. Im Haushalt 2019 kommt es zu zu dem Kuriosum, dass Geld aus dem Vermögenshaushalt (12.297 Euro) benötigt wird, um den Verwaltungshaushalt auszugleichen. Normalerweise fließt Geld aus dem Verwaltungshaushalt in den Vermögenshaushalt.

Rammingen bietet auch etwas für seine Bürger und deswegen wächst die Gemeinde weiter. Dies hat natürlich zur Folge, dass auch Einrichtungen zur Daseinsvorsorge benötigt würden. So gehen mehr Kinder in den Kindergarten, und damit steigen auch die Personalausgaben. Und auch die sozialen Einrichtungen wie Seniorenbetreuung oder SOS (Sei ohne Sorge) würden sich im Haushalt finden.

Ulrike Degenhart wollte wissen, wieso die Ausgaben für den Bauhof überproportional stiegen. Bürgermeister Schwele nannte als Grund die Anschaffung von Geräten und die Einstellung einer weiteren Person. Warum die Hundesteuer so drastisch auf 7500 Euro zurückgehe, wollte Gemeinderat Hans Schindele wissen? Gefühlt habe er nämlich eher den Eindruck, es würden immer mehr Hunde statt weniger. Hiemer begründete dies zum Teil mit der Abmeldung von zwei Kampfhunden.

Abschließend hatte Hiemer noch eine gute Nachricht. Die Aufsichtsbehörde habe nun endgültig zugestimmt, dass das sogenannte Lipp-Vermögen komplett zur Finanzierung des Gemeinschaftshauses eingebracht werden könne. Somit werde die Gemeinde spätestens 2023 wieder vollkommen schuldenfrei sei, und dies trotz eines sehr ambitionierten Investitionsprogramms in den vergangenen Jahren in Höhe von 10,5 Millionen Euro.

Dies sahen die Räte ebenso und verabschiedeten den Haushalt 2019 einstimmig.

Themen Folgen