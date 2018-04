vor 45 Min.

Die gemeinsame Freude an der Musik

Die Musiker in Hausen präsentieren Anspruchsvolles und haben Großes vor

Von Daniela Polzer

Passend zum Motto „Ich hör so gern Blasmusik“ präsentierte die Musikkapelle Hausen bei ihrem Jahreskonzert ein abwechslungsreiches und internationales Programm. Die Musiker bereisen übrigens nicht nur musikalisch die Welt: In zwei Jahren spielen die Hausener sogar in Amerika.

Unter Beifall des Publikums marschierten die Musiker ein. Insgesamt waren 36 Musiker auf der Bühne, darunter ein paar Aushilfen aus anderen Musikkapellen. Sie alle zeigten ihre Freude am gemeinsamen Blasmusikspiel.

Unter der Leitung von Dirigent Armin Preschl eröffneten sie das Konzert mit dem Stück „Free World Fantasy“ von Jacob de Haan. Die Komposition überzeugte mit unterschiedlichsten Abschnitten. Mal waren die Töne langsam und ruhig, dann wieder schnell und aufgewühlt. Wie die Fantasie selbst.

Beim Jahreskonzert in Hausen gab es ein vielfältiges Programm

Das Programm des Jahreskonzertes war sehr abwechslungsreich gestaltet. Klassiker wie „Böhmische Herzen“ von Alexander Pfluger durften selbstverständlich nicht fehlen.

Auch ein Lied von Peter Maffay stand auf der Liste. Die Musiker spielten „Ich wollte nie erwachsen sein“ aus dem Musical „Tabaluga“. Wenn, wie in diesem Fall, die Originalnoten nicht zu bekommen sind, dann arrangiert Dirigent Armin Preschl das Stück einfach selbst. Insgesamt drei verschiedene Versionen hat es gebraucht, bis alle zufrieden waren. Für dieses Lied hat Carina Schneider ihre Klarinette beiseite gelegt und den Gesang übernommen. Beim Stück „Wir sind Vollblutmusikanten“ wurde sie zusätzlich von Helmut Schneider am Mikrofon unterstützt. Der Titel des Stückes beschreibt die Musikkapelle Hausen eindeutig.

Für Moritz Fuhrmann war es das erste Konzert. Mit seinem Saxofon hat er sich bestens in die Gruppe eingefügt und den Abend wunderbar gemeistert. Eine weitere Besonderheit war Elisa Stiegel mit ihrem Flügelhorn. Bei „My Dream“ von Peter Leiter übernahm sie das Solo und bekam dafür reichlich Applaus.

Außerdem wurden in Hausen langjährige Mitglieder geehrt

Die Liebe zur Blasmusik spiegelt sich auch in den Ehrungen wieder. Egal ob zehn oder 40 Jahre aktive Tätigkeit. Jedem der Musiker merkte man deutlich an, dass er sich auf seinem Platz mit seinem Instrument wohlfühlt. Überreicht wurden die Urkunden von Anton und Martin Jall vom Allgäu Schwäbischen Musikbund.

Eine besondere Auszeichnung erhielt der Dirigent selbst. Seit 45 Jahren ist Armin Preschl als Musiker und Dirigent dabei. Angefangen hat er vor etwa 48 Jahren mit dem Schlagzeug. Dann kamen die Trompete dazu und später noch das Tenorhorn. Als Dirigent wird er von seinen Musikerkollegen sehr geschätzt. „Ich weiß, dass ich manchmal sehr stur sein kann. Das Gute ist, meine Musiker verzeihen mir alles! Dafür bin ich ihnen sehr dankbar.“, so Preschl über seine Arbeit.

In zwei Jahren feiert die Kapelle übrigens ihr 100-jähriges Jubiläum und die Vorbereitungen laufen schon. Die Festtage werden vom 30. April bis 3. Mai 2020 stattfinden. Die Musiker selbst haben allerdings noch viel mehr vor.

Anlässlich dieses Jubiläums wurden sie nämlich eingeladen, auf dem Oktoberfest in Cincinnati im US-Bundesstaat Ohio zu spielen. Das größte amerikanische Oktoberfest mit einer jährlichen Besucherzahl von etwa 500 000 Personen. Vorsitzender Manfred Wörishofer gestand, dass schon jetzt alle sehr gespannt auf die Reise „über den großen Teich“ seien.

Am Schluss des Konzertes wurde noch einmal deutlich, dass Blasmusiker die verschiedensten Stilrichtungen beherrschen. Mit „The Phantom of the Opera“ von Andrew Lloyd Webber ließ die Kapelle den Abend ausklingen. Doch selbstverständlich gab es noch eine Zugabe, bevor die Musiker mit den Gästen im Saal feierten. Mehrmals wurde das Publikum eingeladen, nach dem Konzert noch gemütlich sitzen zu bleiben. Laut Alfred Heiß, der mit seinen Moderationen durch den Abend führte, gehört auch die Gemütlichkeit schließlich zu einem guten Konzert dazu.

