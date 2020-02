14:18 Uhr

Die grüne Raupe als Überraschungsgast beim Umzug

Plus Der Faschingsumzug in Türkheim war wieder ein echtes Familienfest. Die Freude war groß, dass die grüne Raupe doch noch teilnahm. Wer dahintersteckte.

Von Sabine Schaa-Schilbach

Eine echte Überraschung gab es am Faschingsdienstag in Türkheim: Die grüne Raupe führte das Gaudiwürmchen an, obwohl es erst letzte Woche eine Absage gegeben hatte.

