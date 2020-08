vor 18 Min.

Die kirchlichen Schulen in Mindelheim setzen auf die Umwelt

50 Jahre hat Frater Romanus in Mindelheim am Maristenkolleg gearbeitet.

Plus Anders als in einem Leserbrief behauptet, spielt die Bewahrung der Schöpfung eine zentrale Rolle am Maristenkolleg und der Maria-Ward-Realschule in Mindelheim.

Nehmen die weiterführenden Mindelheimer Schulen das Thema Umweltschutz nicht ernst genug? Einen solchen Vorwurf hatte ein Leserbriefschreiber im überregionalen Teil unserer Zeitung erhoben. Das Schulwerk der Diözese Augsburg weist diese Kritik am Maristenkolleg und der Maria-Ward-Realschule als falsch zurück.

Verwunderung über Vorwürfe

Auf Anfrage der MZ erklärt Andreas Walch, Referent für Schulentwicklung: „Nachdem wir den Stand der Umwelterziehung an den drei weiterführenden Schulen des Schulwerks Augsburg in Mindelheim abgeklärt haben, können wir nur unsere Verwunderung für die Vorwürfe ausdrücken“.

Selbst ein oberflächlicher Blick auf die Schulorganisation und das Schulleben der Schulen offenbare „ein äußerst agiles und reichhaltiges Umwelt- und Nachhaltigkeitsengagement“. Außerdem verfügen alle drei Schulen – neben dem Gymnasium sind das die beiden Realschulen – jeweils über die vorgeschriebenen Umweltbeauftragten. Diese Vorschrift gilt an allen bayerischen Schulen.

Fair-Trade-Gruppen an Mindelheimer Schulen

Der Grundauftrag „Bewahrung der Schöpfung“ sei in allen drei Schulen tief verankert. Maristenkolleg und Maria-Ward-Realschule nehmen regelmäßig teil am Programm des Energiedorfs von Karl Geller, der das an der Berufsschule Mindelheim aufgebaut hat. Darüber hinaus gibt es Fair-Trade-Gruppen.

Speziell am Maristenkolleg ist ein Bienenhotel eingerichtet worden. Eigene Schülerfirmen kümmern sich um Nistkästen. Als Schülerprojekt wurde eine eigene E-Tankstelle verwirklicht. In der Corona-Zeit verkauft die Schule nachhaltige, waschbare Hygienemasken.

Biogas oder Photovoltaik wichtiger Teil im Lehrbetrieb

Im Unterricht werden Themen wie Biogas oder Photovoltaik nicht nur besprochen. Lehrkräfte haben mit ihren Schülern auch Exkursionen zu Betreibern unternommen. Das Schulwerk erinnert auch an eine Baumpflanzaktion zum Schuljubiläum.

Die Realschule des Maristenkollegs ist als Preisträgerschule bei der Landkreis-Aktion „Bewegter Wandertag“ ausgezeichnet worden.

Die Maria-Ward-Realschule wurde im Jahr 2016 zertifizierte „Umweltschule“. Das wurde heuer bestätigt. Als Wahlfach gibt es „Natur und Umwelt“. Umwelt- und Verbraucherbewusstsein wird als Schwerpunkt im Fach „Ernährung und Gesundheit“ vermittelt.

Auch christliche Dimension der Thematik

Alle neunten Klassen haben heuer das Überthema „Bewahrung der Schöpfung“ bearbeitet und dabei ihre Projekte präsentiert. Projekte und Exkursionen fanden auch zum Umweltschutz statt, etwa zum Moor, zur Wasserschule Salgen und zum Torferlebnispfad.

Die Arbeit an allen drei Schulen berücksichtige auch die christliche Dimension der Thematik. „Gerade die spirituelle Dimension des Themas ist eine ausgewiesene Stärke der katholischen Privatschulen im Vergleich zu den öffentlichen Schulen“, betont Walch. (mz)

Lesen Sie auch:





Themen folgen