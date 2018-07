16:00 Uhr

Die leichte Muse in schweren Zeiten

Jens und Thomas Öller sind das „Duo Zweierley“. Für ihr Konzert in der Hospitalstiftung wurden sie mit Magdalena Simm und Imke Rahders zum Quartett.

Sommerliche Klänge aus der Ära der Freiherren von Teck begeistern in der Hospitalstiftung.

Von Thessy Glonner

„Wol dir liebe sumerzit“ nannten Jens Öller (Gesang, Flöte, Gemshorn, Percussion) und Thomas Öller (Gesang, Gitarrenlaute, Krummhorn, Percussion) – bekannt als „Duo Zweierley“ – ihr kleines, aber feines Konzert in der Kapelle der Hospitalstiftung. Als Unterstützung für den außergewöhnlichen Augen- und Ohrenschmaus holten sie sich zwei charmante Musikerinnen, die Cellistin und Gambenistin Magdalena Simm aus Kaufbeuren und die Harfenistin und Flötistin Imke Rahders aus Oberegg mit ins Boot, genauer gesagt: vor den Altar. Dort präsentierten die Vier eine beeindruckende Auswahl nostalgischer Weisen aus der Zeit der Adelsfamilie Teck in Mindelheim (1365 bis 1439). „Einen raffinierten Schachzug“ nannte Thomas Öller den Import des Liedguts durch Friedrich von Teck.

Mit ihrem überraschend anderen Repertoire gelang es den historisch gewandeten Künstlern hervorragend, Momente der Leichtigkeit des Seins im Mittelalter zu interpretieren.

Die Gäste in Mindelheim lauschen fasziniert

Mit mystisch bis mitreißenden Stücken wie „Loibere Risen“, „Ecco da prima vera“, „Cantigas de Santa Maria“, „Maienzeit bannet Leid“ oder dem auch heutzutage noch aktuellen „Palästinalied“ von Schreibern wie Walther von der Vogelweide, Neidhardt von Reuental und Francesco Landini erfreuten sie die fasziniert lauschenden Gäste.

Wie von Zauberhand entstand im Nu eine von mittelalterlichem Flair geprägte Szenerie. Voll und ausdrucksstark die Stimmen der Männer, bei den zum Teil – für die damalige Zeit – etwas „frecheren“ Titeln und zart und einfühlsam der Gesang von Magdalena Simm bei der geschichtsträchtigen polnischen Krönungshymne, die der „Gottesgebärerin Maria“ gilt.

Rund 700 Jahre nach „Wol dir liebe sumerzit“ des Neidhart von Reuental (1190-1240) schrieb übrigens George Gershwin zu Ehren der „Sumerzit“ sein „Summertime, and the livin’ is easy“. Gemeint haben beide Komponisten wohl das Gleiche.

