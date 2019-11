vor 21 Min.

Die letzte Hürde ist genommen

Nach mehreren Monaten Bauzeit ist die frisch sanierte Kreisstraße zwischen Dorschhausen und Mindelau wieder befahrbar.

Von Franz Issing

Verkehrsteilnehmer, die in den letzten fünf Monaten wegen der Sperrung der Kreisstraße MN 25 zwischen Dorschhausen und Mindelau einen Umweg in Kauf nehmen mussten, können aufatmen. Nach ihrem Vollausbau wurde die Verbindungsstrecke jetzt wieder freigegeben.

Darüber freute sich besonders Heike Eberle, die Chefin der gleichnamigen Fischzucht in Dorschhausen. „Wir sind froh, dass die Arbeiten endlich abgeschlossen und wir für unsere Kunden wieder ohne Umwege erreichbar sind“, erklärte sie.

Doch was lange währt, wird endlich gut. So sprach Landrat Hans-Joachim Weirather bei der Freigabe der Kreisstraße MN 25 von „einem überaus erfreulichen Ereignis“ und betonte: „Wir bauen nicht, um Anwohner zu ärgern, sondern um einen Beitrag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit zu leisten.“ Der Landkreischef bedankte sich bei allen an der Baumaßnahme Beteiligten, besonders bei den heimischen Bauunternehmen, mit denen man, wie er betonte, gut zusammenarbeite.

Die Baukosten liegen bei etwa 1,5 Millionen Euro

Die Kreisstraße MN 25 zwischen Dorschhausen und Mindelheim wurde auf einer Länge von 1,2 Kilometern saniert und die Fahrbahn auf 6,5 Meter verbreitert. Zu mehr Verkehrssicherheit soll auch eine leicht veränderte Trassenführung beitragen. Die Kosten für das Straßenbau-Projekt sind mit 1,5 Millionen Euro veranschlagt. Von dieser Summe übernimmt 60 Prozent die Regierung von Schwaben. Das Landratsamt musste 9000 Quadratmeter Grund erwerben, was ohne große Probleme über die Bühne ging, wie zu hören war. Im Zuge des Straßenausbaues hat sich auch das Landschaftsbild etwas verändert.

In Absprache mit den Staatsforsten wurden Bäume in Straßennähe entfernt, die aufgrund ihres Zustandes eine Gefahr hätten darstellen können.

Es war nicht die erste Sperrung für die Sanierung der Straße

Doch schon in Kürze wird im Abstand von fünf Metern zur Straße wieder mit Sträuchern und Bäumen wieder aufgeforstet. Im nächsten Frühjahr will man zusätzlich links und rechts der Bankette Blumenwiesen anlegen. „Vom Ausbau der Kreisstraße MN 25 profitieren nicht zuletzt Verkehrsteilnehmer aus Bad Wörishofen und Mindelheim“, machte in seinem Grußwort Bad Wörishofens Bürgermeister Paul Gruschka deutlich. Hans-Georg Wawra, Zweiter Bürgermeister Mindelheims, scherzte: „Wir genießen die Vorteile der Kneippstadt und die Wörishofer unsere billigen Mieten“.

Woran der Landrat Verkehrsteilnehmer, Bauleute und Bürger noch erinnerte: In einem ersten Bauabschnitt in den Jahren 2017 und 2018 wurde die Kreisstraße MN 25 bereits in der Ortsdurchfahrt Mindelau in Richtung Dorschhausen bis zur Jägersruh auf einer Länge von 1,6 Kilometern ausgebaut.

Damals fielen 2,3 Millionen Euro an Baukosten an, die vom Freistaat Bayern mit 65 Prozent gefördert wurden.

