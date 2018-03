vor 55 Min.

Die letzte Zuhörerin

Dieses Bild über Seelsorge hat der Künstler Franz Höchstetter extra für Pallium in Memmingen geschaffen. Es hat einen Ehrenplatz in den Büroräumen.

Wie die Seelsorgerin Maria Hitzelberger Todkranken und Angehörigen Kraft gibt

Von Johann Stoll

Plötzlich ist nichts mehr wie es war. Alle ärztliche Kunst vermag noch zu lindern, nicht mehr zu heilen. Vater oder Mutter machen sich auf die letzte Etappe ihrer Lebensreise. Ganz besonders schlimm ist es, wenn Kinder im Sterben liegen. Es ist eine belastende Zeit für die Todkranken und oft eine noch schwerere für die Angehörigen, die einen lieben Menschen verlieren.

Bei Pallium, dem palliativen Care Team aus dem Landkreis Unterallgäu und der Stadt Memmingen sorgen Ärzte und Pflegekräfte dafür, dass die Menschen möglichst gut zuhause versorgt werden und dort auch sterben können. Aber es gibt noch eine Hilfe, den Kranken und ihren Angehörigen auf ganz andere Weise beizustehen.

Es geht nicht um Missionieren

Vor zweieinhalb Jahren ist die Seelsorgerin Maria Hitzelberger zu Pallium dazu gestoßen. Die in Heimenkirch im Westallgäu aufgewachsene Theologin war vier Jahre in der Diözese Bamberg beschäftigt, ehe es sie aus familiären Gründen zurück ins Allgäu zog und heute bei der Diözese Augsburg in Brot und Arbeit steht. Ihr Mann ist ebenfalls Theologe und arbeitet in der Reha-Klinik in Bad Grönenbach.

Hitzelberger ist katholische Christin. Das ist ihr auch wichtig. Die Menschen dürfen und sollen ihr Glaubensfundament kennen. Aber in ihrer Arbeit geht es um Gemeinschaft, um Gesprächsangebote, ums Zuhören und nicht ums Missionieren. Es spielt keine Rolle, welcher Religion jemand sich zugehörig fühlt oder ob er sich von der Kirche abgewendet hat. „Es entscheiden allein der Patient oder die Angehörigen, ob ein Gespräch angenommen wird oder nicht“, sagt Hitzelberger.

Der medizinische Fortschritt hat lange Zeit eine zentrale Frage zu wenig beachtet. Wie möchte ich sterben? Was möchte ich? Umfragen belegen seit Jahren, dass die meisten Menschen in den vertrauten vier Wänden daheim sterben möchten. „In meiner Jugendzeit“, sagt Hitzelberger, „wussten die Leute nicht, wie mit dem Sterben umgehen“. Die Hospizbewegung hat hier viel verändert. Und doch sei auch heute die Unsicherheit noch groß. Die Kinder wüssten oft nicht, was sie tun sollen, „wenn die Mutter stirbt“.

Plötzlich ist da ein reißender Fluß

Die Kirche ist dem Thema noch nie ausgewichen. Tod und Auferstehung von Jesus Christus sind Kern des christlichen Glaubens und werden am höchsten Feiertag der Christenheit, an Ostern, gefeiert. Diese Zeit, wenn sich der Tod nähert, sei aber ganz wichtig für die Angehörigen. Plötzlich sei da ein reißender Fluss, und keiner wisse, wie er hinübergelangen kann. Hitzelberger spricht von Trittsteinen, die geschaffen werden müssten, um darauf Halt zu finden.

Die Menschen pflegten früher eine Sterbekultur. Sie wussten, was zu tun ist, wenn jemand aus ihrer Mitte ging. Frauen wuschen den Leichnam. Nachbarn, Freunde und Angehörige beteten. Vieles davon ist verloren gegangen.

In ihrer Arbeit hört Maria Hitzelberger vor allem zu. Manchmal erzählen die Patienten von ihren glücklichen Stunden. Manchmal geben sie preis, was sie bekümmert. All das, was auf der Seele lastet, kann zur Sprache kommen. Jeder trägt ein eigenes Ränzlein durchs Leben. Wer beten mag, kann beten. Wer singen mag, singt. Hitzelberger versucht immer, einen Draht zu den Menschen zu bekommen.

Eine ältere Dame mit fortgeschrittener Demenz und einem Krebsleiden war zu einem Gespräch nicht mehr in der Lage. Aber sie kannte ein berühmtes Adventslied. Die ersten zwei Strophen haben sie gemeinsam gesungen. „Es hat ihr sichtlich Freude bereitet“, erinnert sich Hitzelberger.

Warum Ältere mit Schuldgefühle kämpfen

Allzu viele Details will sie mit Rücksicht auf die Familien nicht nennen. Aber wenn Kinder betroffen sind, geht auch ihr das lange nach. Dann ist sie froh, im Palliativteam aufgefangen zu werden.

Nicht immer ist Religion hilfreich beziehungsweise die besondere Ausdeutung von Religion. Manche Formen der Religiosität machen das Sterben schwer, sagt Hitzelberger. Gerade Ältere hätten in ihrer Kindheit einen Gott kennengelernt, der Angst mache und Schuldgefühle erzeuge. Andere wiederum sind an Gott verzweifelt, weil sie ihre Krankheit als ungerecht empfinden. Diese Zweifel gehörten zum Glauben dazu.

Dass Menschen mit Gott hadern, versteht die Seelsorgerin nur zu gut. Es gibt große Ungerechtigkeiten auf der Welt. Darin gebe es auch keinen Sinn. Nicht auf alles gebe es eine Antwort. Besonders Ältere hätten aber ein großes Gottvertrauen. Mit Blick auf ihr Leben sagten viele, sie seien zufrieden. „Sie nehmen das einfach an“, sagt Maria Hitzelberger. Und das nötigt ihr großen Respekt ab. Sie hat eine große Ehrfurcht vor der Lebensgeschichte der Patienten.

Eine alte Frau, die kurz vor ihrem Tod kaum noch zu verstehen war und allen Grund zur Klage gehabt hätte, flüsterte ihr ins Ohr: „Mir geht es gut!“ Und dabei lächelte sie.

