Die nächsten Bauprojekte in Bad Wörishofen stehen fest

Bauen in Bad Wörishofen liegt weiter im Trend. Entsprechend groß ist die Anzahl an Anfragen und Anträgen.

Plus In Bad Wörishofen entstehen neue Wohnungen und auch eine neue Eisdiele.

Von Markus Heinrich

In Bad Wörishofen wird weiter gebaut, was das Zeug hält. An der Wiener Straße zum Beispiel entstehen zwei Mehrfamilienhäuser mit Tiefgarage. Dieses Projekt löste im Bauausschuss des Stadtrates Diskussionen aus. Der Grund war die geplante Lösung, wonach Besucher oder etwa Handwerker die Tiefgarage nutzen sollen, welche über eine Türöffnungsanlage von den zwölf Wohnungen aus bedient werden kann.

"Ich glaube nicht, dass Handwerker diese Lösung gleich erkennen und auch nutzen“, sagte Marion Böhmer-Kistler ( CSU). Sie befürchtet, dass stattdessen die Straße zugeparkt wird, mit „Folgen für Winterdienst oder Rettungsfahrzeuge“. CSU-Fraktionssprecher und Zweiter Bürgermeister Stefan Welzel teilte diese Einschätzung. Ein ehemaliger Bauernhof in Obergammenried soll zu einem Tagungs- und Seminarzentrum werden Jakob Trommer (FW) wiederum sagte, dass die Handwerker ja von den Bewohnern von der Lösung erfahren und ja nicht jeden Tag zwei Handwerker kämen. Gegen vier Stimmen gab der Ausschuss am Ende seinen Segen für die beiden rund 16 Mal 13,5 Meter großen Gebäude mit Walmdach und 16,8 Mal 9,7 Meter großem Verbindungsbau. Ebenfalls für Diskussionen sorgte die gewünschte Nutzungsänderung für einen ehemaligen Bauernhof in Obergammenried. Bernhard Oberstaller vom Bauamt erinnerte daran, dass dort einst eine Biogasanlage in Betrieb war, die immer wieder Probleme bereitet habe. 2003 sei das Areal dann im Rahmen einer Zwangsversteigerung verkauft worden. Die neuen Eigentümer beantragten nun eine Nutzungsänderung als Tagungs- und Seminarzentrum. Böhmer-Kistler sagte dazu, sie sei irritiert, denn im Internet seien schon die Fotos der voll ausgebauten Räume zu sehen. „Beschließen wir hier etwas, das bereits Realität ist?“, fragte sie. In Bad Wörishofen wird viel gebaut: Bauprojekte: Wer will fleißige Handwerker seh’n? Oberstaller erklärte dazu sinngemäß, dass die Eigentümer wohl aufgrund eines Missverständnisses die nötige Erlaubnis des Landratsamtes nicht eingeholt hätten. Die Behörde verlangt nun einen Bebauungsplan, ohne den es keine Genehmigung in diesem Außenbereich gebe. Die Kosten trage der Eigentümer. Die Verwaltung habe keine Einwände. Bei einer Gegenstimme beauftragte der Ausschuss die Verwaltung nun mit der Umsetzung. Ein vorhabenbezogener Bebauungsplan soll dabei sicherstellen, dass nur eine Nutzung als Tagungs- und Seminarzentrum möglich ist. Jede gastronomische Nutzung in der Fußgängerzone trägt zur Belebung bei Klar geregelt ist auch die Nutzung eines weiteren Vorhabens, diesmal in der Fußgängerzone. Dort soll eine weitere Eisdiele entstehen, in der Kneippstraße 12, beim Denkmalplatz. Bislang war dort ein Textilgeschäft im Hollfelder-Haus untergebracht. Auch eine Außenbewirtschaftung werde dort möglich sein, berichtete Bernhard Oberstaller. Allerdings müsse man in diesem Bereich darauf achten, dass genügend Platz für Rettungswege frei bleibt. Weil ein nötiger Parkplatz nicht nachgewiesen werden kann, darf der Antragssteller diesen für 6000 Euro von der Stadt ablösen. Das Geld werde für den Unterhalt bestehender öffentlicher Parkflächen verwendet, berichtete Bernhard Oberstaller. „Jede gastronomische Nutzung belebt die Fußgängerzone“, sagte Oberstaller. Der Bauausschuss stimmt der Bauvoranfrage einstimmig zu. Zweiter Bürgermeister und CSU-Fraktionssprecher Stefan Welzel merkte noch an, die Eisdiele an dieser Stelle werde vielleicht auch dafür sorgen, dass der Durchgangsverkehr in der Fußgängerzone eingebremst wird. „Das wäre positiv“. Der Bedarf an Wohnungen in Bad Wörishofen soll gedeckt werden - aber nicht um jeden Preis Nicht genehmigt wurde dagegen der Neubau eines Dreifamilienhauses mit Doppelgarage an der Brucknerstraße. Dazu hätte der Ausschuss Ausnahmen bei Abstandsflächen und Bebauungsplan machen müssen. Der Bauherr muss stattdessen nacharbeiten, damit sich das Gebäude besser in die Umgebung einfügt. Stadtentwicklungsreferent Daniel Pflügl (Grüne) setzte sich für das Projekt ein, weil dort kleinere Wohnungen entstehen sollen, die sich auch ältere Menschen oder Pärchen mit Kind leisten können. Baureferent Wilfried Schreiber (FW) stimmte Pflügl zu, allerdings nur teilweise. „Wir brauchen Wohnungen“, sagte Schreiber. „Aber nicht um jeden Preis.“ Das Projekt sei an der Stelle in der Nähe der Polizei „ein Fremdkörper“. Schreiber empfahl ein Satteldach. Sozialreferentin Ilse Erhard (CSU) gab außerdem zu bedenken, dass in der Nähe der neue Kindergarten gebaut werde und sich dort auch die Beruflichen Schulen befinden. Sie hatte Sorge, dass Fahrzeuge des Neubaus an der Straße stehen werden und die Zufahrten erschwerten. „Das ist alles schon sehr knapp“, befand auch FW-Fraktionssprecher Wolfgang Hützler. In Stockheim darf wiederum ein Gebäude teilweise abgebrochen werden, dort soll ein Wohnhaus am Wangenweg entstehen. Man möge aber auf die großen Bäume Rücksicht nehmen, hieß es. Am Kellerweg in Bad Wörishofen darf ein bestehendes Wohnhaus umgebaut werden. Drei Wohnungen sollen in dem Anbau entstehen. Der Ausschuss genehmigte die nötigen Ausnahmen etwa von der Gestaltungssatzung und den Abstandsflächen. Auch hier wies Pflügl darauf hin, dass Wohnungen entstehen.

