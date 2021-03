12.03.2021

Die spanischen Schatzschwindler und andere Unterallgäuer Räubergeschichten

In Briefen gaukeln Kriminelle das große Geld vor. Wer es will, muss erst einmal investieren. Diese und viele weitere Geschichten gibt es im neuen "Schurken"-Buch.

Von Maximilian Czysz

Heute ist es der Enkeltrick, mit dem Kriminelle unbedarfte Senioren erleichtern. Früher waren es die sogenannten spanischen Schatzschwindler, die es auf das Vermögen von Leichtgläubigen abgesehen hatten. Ihre Masche: Sie verschickten Briefe und stellten darin ein Vermögen in Aussicht. Dafür musste aber eine kleine Verwaltungsgebühr beglichen werden. Der „Schatz“ offenbarte sich schließlich in der Erkenntnis, einem Betrüger aufgesessen zu sein. Im Februar 1909 hatten die „Schatzschwindler“ eine neue Masche ausgetüftelt.

Im Mindelheimer Anzeigeblatt wurde gewarnt: „Ein neuer Trick der spanischen Schatzschwindler. Die spanischen Schatzgräber, die nun schon seit Jahren das Ausland in ihren Schwindelbriefen überschwemmen, haben eingesehen, dass sie mit ihrem alten Trick nichts mehr erreichen und so haben sie sich ein neues Betrugsmanöver ausgedacht. Ein spanischer Gefangener, der in einem spanischen Militärgefängnis auf dem Sterbelager liegt, hat den sehnlichen Wunsch, noch vor seinem Tode seine einzige Tochter, an die er mit großer Liebe hängt, versorgt zu sehen. Er besitzt ein großes Vermögen, das jedoch nicht in seinen Händen, sondern in England deponiert ist. Der Gefangene verspricht nun in dem Brief für den Empfänger die Nutznießung des enormen Vermögens bis zu dem Tage der Großjährigkeitserklärung seiner Tochter. Der Adressat muss die Bedingung eingehen, sich der Tochter anzunehmen und sie gut zu erziehen.“

Handelsreisende mussten eine Legitimation mit sich führen. Sonst drohte Ärger mit der Gendarmerie. Zum Beispiel mit dem Mindelheimer Stadtpolizisten Adolf Stoppel, der von 1892 bis 1923 im Dienst war.

Und dann kommt noch eine kleine Bedingung. 2500 Francs soll der Interessent in Banknoten an den Gefängniskaplan zahlen. Im selben Jahr sollten sich die Mindelheimer auch vor fremden Fotografen in Acht nehmen. Die reisten damals durch die Lande. Angeblich versprachen sie eine „reelle Lieferung“ gegen eine Anzahlung. Das Problem: Das Geschäft war einseitig. Denn die versprochenen Bilder gab es nicht. In der Zeitung stand: „Um unsere Leser von Schaden und Aerger zu bewahren, ermahnte sie, vor solchen Leuten auf der Hut zu sein.“

Auch einen Türkheimer Bahnmitarbeiter trieb die Gier

Die Gier nach Geld hatte auch für einen Bahnmitarbeiter aus Türkheim Folgen. Er hieß Ludwig Beße und hatte die Arbeit satt. Und deshalb begann der Betriebsleiter der Lokalbahn Türkheim – Wörishofen um 1910, in die eigene Tasche zu wirtschaften. Er steckte Gelder für Postulationen, Pachtschillinge, Fahrkartengelder, Gepäckgebühren, Frachten, Postmiete, Plakatmiete und Brandentschädigung in der Höhe von rund 7000 Mark ein. Als ihm die Betrügereien zu heiß wurden, suchte er das Weite.

Weit kam Beße allerdings nicht. Er wurde festgenommen und kam dann in Untersuchungshaft. Nach zwei Monaten wurde ihm am Landgericht Memmingen der Prozess gemacht. Vorgeworfen wurde ihm, dass er insgesamt 8114 Mark unterschlagen hatte. Beße gestand unumwunden, dass er Geld eingesteckt hatte. Allerdings nur 7100 Mark.

Seine kriminellen Machenschaften wollte er aus Not begangen haben. Er hatte Schulden, an denen auch seine Frau Schuld war. Denn sie habe es nicht recht verstanden, den Haushalt zu führen. „Häusliche Zwistigkeiten“ waren dann angeblich der Grund dafür, dass sich Beße Zeit außer Haus und in weiblicher Gesellschaft vertrieb. Beße musste schließlich für ein Jahr und sechs Monate ins Gefängnis – die schwierige Situation im Haus von Beße wurde übrigens in der Urteilsverkündung erwähnt. Sie hatte das Strafmaß gemildert.

Mehr Kriminalfälle gibt es in der zweiten Auflage des Buches „Räuber, Schurken und Halunken“, das im Verlag Hans Högel erschienen ist. Erhältlich ist es in den Geschäftsstellen der Mindelheimer Zeitung, im Buchhandel sowie online im MZ-Shop.

