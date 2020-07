vor 23 Min.

Die wohl höchste Turmuhr des Allgäus steht

Maßarbeit in luftiger Höhe: Die neue Attraktion des Skylineparks ist nur wenig höher als der höchste Kirchturm der Welt am Ulmer Münster.

Plus Im Skylinepark bei Bad Wörishofen leisten Arbeiter und Kranführer Maßarbeit in luftiger Höhe. Die neue Attraktion des Parks ist ein millionenschweres Projekt, das weithin sichtbar ist.

Von Helmut Bader

Es ist eine Baustelle der Superlative: Das höchste Kettenkarussell der Welt im Skyline Park in Rammingen geht seiner Fertigstellung entgegen. Es ist fast so hoch wie das Ulmer Münster, immerhin der höchste Kirchturm der Welt. Wie Unternehmer Joachim Löwenthal mitteilte, könnte es eventuell schon Mitte August nach der Abnahme durch den TÜV in Betrieb gehen. Der Aufbau war spannend.

135 Meter hoch wird es dann sein und ein weithin sichtbares Zeichen für den Park. Was jetzt noch fehlte, war die Turmuhr mit Spitze. Diese Uhr wird später auch voll funktionsfähig sein, fast wie eine Kirchturmuhr und ausgestattet mit ähnlicher Technik. Diese Turmuhr wurde am Mittwoch mit einem riesigen Spezialkran der österreichischen Firma Funetime aus Gölzach noch montiert.

Nach oben geht es zunächst einmal nur zu Fuß

Damit gewinnt das ganze Gebilde noch einmal 20 Meter an Höhe. Vor der Montage waren am Morgen schon acht Arbeiter über die Leiter im Innern des bayerisch blau-weiß gehaltenen Karussell-Standbeines bis nach oben geklettert. Später wird es einen Aufzug geben, damit der Aufstieg einfacher wird. Deutlich von unten zu hören war, wie oben die letzten der mächtigen Schrauben mit Schlagschraubern festgezurrt wurden. Insgesamt waren dazu 840 Schrauben nötig.

Skylinepark-Chef Joachim Löwenthal freut sich schon auf das neue Vorzeigeobjekt seiner Anlage. Bild: Helmut Bader

Nachdem die Uhr befestigt war, folgte noch die riesige Kuppel mit schlanker Spitze. Wie der Kranführer erklärte, seien Höhe und Gewicht schon auch für diese Experten eine echte Herausforderung gewesen. Als zwischendurch ein Motorflieger über die Baustelle knatterte, kam Joachim Löwenthal auf das Thema Sicherheit zu sprechen. Solche Fluggeräte müssen demnach mindestens in 300 Metern Höhe fliegen. Somit bestehe keine Gefahr einer Kollision. Den Rekordturm lässt sich Löwenthal einiges kosten. Rund fünf Millionen Euro beträgt die Investitionssumme in das neue Vorzeige-Objekt. Bisher sei dies kalkulierbar gewesen, doch durch die Corona-Krise müsse man erst noch weitersehen, gibt Löwenthal zu bedenken.

Bis sich die filigran aussehende aber enorm schwere Turmspitze in die Luft erheben konnte, waren umfangreiche Vorarbeiten nötig. Bild: Helmut Bader

Bei der Befestigung von Uhr und Spitze stand der Kranführer mit den Handwerkern ganz oben in ständigem Funkverkehr und eine Fotodrohne begleitete die Aktion mit Filmaufnahmen. Wie schwierig das Aufsetzen der Kuppel war, zeigte sich daran, dass diese mehrfach hochgezogen und wieder abgelassen werden musste, ehe sie ihren endgültigen Platz gefunden hatte. Nun aber grüßt sie in die nahe und weitere Umgebung.

