vor 47 Min.

Diebe schlitzen Hänger auf und stehlen 49 Fahrräder

Unbekannte schlagen an der A 96 bei Wiedergeltingen zu. Es ist nicht der erste Vorfall.

Von Markus Heinrich

Erneut haben Diebe an der A96 zugeschlagen. In der Nacht auf Mittwoch schlitzten Unbekannte auf dem Autobahnparkplatz Wertachtal-Nord bei Wiedergeltingen die Planen von sechs Sattelzug-Aufliegern auf. Die Tat geschah auf dem Abstellplatz in Fahrtrichtung Lindau. Aus einem der Auflieger stahlen die Diebe insgesamt 49 in Kartons verpackt Fahrräder. Die Unbekannten trugen das Diebesgut an mehreren Lkws vorbei zu einem Grünstreifen. Dort verluden sie die Räder im Wert von etwa 8000 Euro in ein wartendes Fahrzeug. Neun Kartons samt Inhalt blieben auf dem Parkplatz zurück. An den aufgeschlitzten Aufliegern entstand ein Schaden von etwa 6000 Euro, teilt die Polizei mit.

Bereits im Juli und August kam es zu ähnlich gelagerten Fällen im Bereich der Autobahnparkplätze Burgacker, Kammlachtal und Wertachtal. Inwieweit die verschiedenen Taten in einem Zusammenhang stehen ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, sich umgehend bei der Autobahnpolizei Memmingen unter der Telefonnummer 08331/100-311 zu melden. (mz, m.he)

