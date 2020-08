12:00 Uhr

Diebe stehlen wertvollen Schmuck aus Vitrine eines Wörishofer Hotels

Die Tat dauerte nur wenige Minuten und die gestohlenen Goldstücke haben eine Wert von mehreren zehntausend Euro.

Unbekannte Dieben haben am späten Freitagabend die Tür einer gläsernen Schmuckvitrine in einem Hotel in der Hermann-Aust-Straße in Bad Wörishofen aufgehebelt. Der oder die Täter erbeuteten nach auskunft der Polizei innerhalb weniger Minuten Goldschmuck im Wert von mehreren zehntausend Euro.

Die Polizei Bad Wörishofen sucht Zeugen, die etwas beobachtet haben

Hotelgäste, die zwischen 22 und 22.15 Uhr im Bereich zwischen der Bar und dem Spa-Bereich Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/96800 zu melden.





