30.12.2019

Diese Brücke verbindet Vergangenheit und Gegenwart

Die Bahnbrücke zwischen Lautrach und Illerbeuren galt früher als technische Meisterleistung. Beinahe wäre sie zerstört worden. Doch es gab Retter - damals und heute.

Von Maximilian Czysz

Einmal sollte sie gesprengt werden. Dann hatte sie ausgedient, als die „Legauer Rutsch“ stillgelegt wurde. Schließlich nagte der Zahn der Zeit an ihr. Die Rettung kam 2017 und 2018: Die historische Bahnbrücke zwischen Illerbeuren und Lautrach wurde saniert. Heute verbindet sie Vergangenheit und Gegenwart –dank vieler Menschen, die das besondere Bauwerk ins Herz geschlossen haben – darunter Landrat Hans-Joachim Weirather, die Mitarbeiter des Tiefbauamts am Unterallgäuer Landratsamt oder der Bauleiter Stefan Lutzenberger. Durch das ehrgeizige Projekt wurde der Vergangenheit wieder eine Zukunft gegeben.

Die Voruntersuchungen der Experten dauerten fast zehn Jahre. Dann begann das Pfaffenhauser Bauunternehmen Lutzenberger, das vom Landkreis mit der Sanierung beauftragt worden war, den alten Bahnschotter abzutragen – immerhin 550 Tonnen. Die Brücke wurde an kritischen Stellen verstärkt und der alte Fahrbahntrog originalgetreu wiederhergestellt. In die neue Fahrbahn – auf der heute keine schnaufenden Loks unterwegs sind, sondern nur noch Fußgänger und Radfahrer – wurden 200 Kubikmeter Stahlbeton eingebracht. Damit die aufgeständerte Bogenbrücke mit einer lichten Weite ihr Gesicht behält, wurden die mehr als 200 kunstvollen alten Konsolköpfe und die Brüstungswände erhalten.

Mit einem mobilen Gerüst gelang die Sanierung der Bahnbrücke, die zwei Jahre dauerte. Mehr Informationen über die Bauarbeiten und Bahnlinie zeigte 2019 eine Sonderausstellung im Bauernhofmuseum Illerbeuren.

Viele Herausforderungen für die Bauexperten

Für die Bauexperten bestand eine der vielen Herausforderungen darin, die Schadstellen mit einem Spritzbeton so zu reprofilieren, dass diese wieder tragfähig wurden und sich gleichzeitig ins Bild der Brücke einfügten. Auch die Aufbereitung des Originalgeländers war mühevoll: Das Metall wurde zunächst von der alten Beschichtung befreit. Zu stark verroste Teilstücke mussten in mühevoller Handarbeit mit neuen Profilen ausgetauscht und anschließend wieder neubeschichtet werden. Damit nicht genug: Nach der Montage des Geländers wurde zusätzlich ein Netz montiert, damit das Geländer den heutigen Sicherheitsanforderungen entspricht.

Die größte Herausforderung war aber sicherlich das Gerüst. Bauleiter Stefan Lutzenberger erinnert sich: „Durch unsere herausragende Arbeitsvorbereitung konnten zwei fahrbare Gerüstwagen entwickelt werden. Der Gerüstwagen im Jahr 2017 war für die Montage der Absturzsicherung und Bauteilverstärkung im Scheitelgelenk notwendig. Um den Anforderungen des zweiten Bauabschnittes im Jahr darauf gerecht zu werden, wurde dann ein fahrbarer Gerüstwagen mit höhenverstellbarer Bühne zur Sanierung der Bogenunterseite konzipiert.“ Dank des verschiebbaren Gerüstes wurde der Bau um 400.000 Eurogünstiger als geplant. Insgesamt kostete die Sanierung 1,6 Millionen Euro. Zum Vergleich: Der Bau der Brücke über die Iller schlug mit 91.000 Mark zu Buche. Das wären heute knapp 600.000 Euro.

Die Lokalbahn von Memmingen nach Legau, im Volksmund auch Legauer Rutsch genannt, legte fast 17 Kilometer zurück. Um über die Iller zu kommen, wurde eine Bogenbrücke gebaut.

In neun Monaten wurde die Brücke über die Iller gebaut

Innerhalb von neun Monaten wurde die Brücke mit ihrer einzigartigen Reihung von halbkreisförmigen Entlastungsbögen damals über die Iller gespannt. Die Brückenbauer verwendeten 1903/1904 so genannten Stampfbeton. Das heißt: Im Beton befindet sich keine Bewehrung. Der Grund: „Mit Stahlbeton wurde erst Anfang des 20. Jahrhunderts gebaut“, erklärt Stefan Schmid vom Tiefbauamt am Unterallgäuer Landratsamt. „Ab Ende der 1860er Jahre bis Anfang des 20. Jahrhunderts wurden viele Brücken und Hochbauten aus Stampfbeton errichtet – so auch die Illerbrücke, denn mit diesem Material hatte man damals am meisten Erfahrung.“ Der Stampfbeton besteht aus Portlandzement, Kiessand und Kiessteinen, die in dünnen Lagen in Schalungen eingebracht und mit schweren Stampfern zusammengedrückt werden, bis die Masse dicht ist. Insgesamt wurden 430 Tonnen Zement verarbeitet.

Vermutlich wäre die gestampfte Brücke auch schneller eingestürzt, wenn im April 1945 eine schon angebrachte Sprengladung gezündet worden wäre. Das explosive Material sollte den Alliierten den Vormarsch erschweren. Doch Josef und Auguste Müller aus Lautrach wollten den braunen Wahnsinn wenige Stunden vor der Befreiung verhindern. Sie baten deshalb einen Soldaten, die Gemeinde kampflos zu übergeben. Der zeigte Vernunft: Er durchschnitt nachts heimlich die Sprengkabel. Wäre die Aktion bekannt geworden, dann wäre er wegen Sabotage sofort hingerichtet worden.

Die Bundesbahn dankt für den selbstlosen Einsatz für die Brücke

Jahre später bedankte sich die Bahn bei den Müllers für ihren Einsatz. Der Präsident der Bundesbahndirektion Augsburg schrieb 1954 nach Lautrach: „Es wurde mir mitgeteilt, dass Sie und Ihre Gattin im Jahre 1945 durch mutiges und umsichtiges Handeln die Sprengung einer Eisenbahnbrücke über die Iller verhinderten. Durch diese selbstlose Tat haben Sie die Deutsche Bundesbahn vor größerem Schaden bewahrt. Ich darf Ihnen hierfür namens der Deutschen Bundesbahn meinen Dank und Anerkennung aussprechen. Es würde mich freuen, wenn ich Ihnen und Ihrer Gattin für eine Reise nach einem beliebigen Ziele in der Bundesrepublik eine Freifahrt zur Verfügung stellen dürfte.“ Gut zehn Jahre später lösten die Müllers ein Ticket nach Berlin.

Damals konnten sie noch selbst mit dem Bähnle nach Memmingen fahren. 1972 wurde die „Legauer Rutsch“ eingestellt. Drei Jahre später verschwanden die Schienen. Die Brücke über die Iller blieb aber. Der Landkreis kaufte der Deutschen Bundesbahn rund 25.000 Quadratmeter der ehemaligen Bahntrasse im Raum Lautrach und Maria Steinbach ab, um einen Wanderweg anzulegen. Die Illerbrücke gab es kostenlos dazu.

Buchtipp: In den „Bildgeschichten – über Land und Leute in der Heimat“ werden zu besonderen Bildern Geschichten erzählt. Die „Unterallgäuer Bildgeschichten“, die im Verlag Hans Högel erschienen sind, gibt es in den MZ-Geschäftsstellen in Mindelheim und Bad Wörishofen sowie im Buchhandel oder hier im Online-Shop.

