Diese Mindelheimerin schenkt jede Woche Kindern Zeit

Elisabeth Kohl aus Mindelheim ist seit mehr als zehn Jahren Lesepatin an der Grundschule. Sie bekommt dafür zwar keinen materiellen Lohn, dafür etwas anderes.

Von Johann Stoll

All diese Kinder sind Elisabeth Kohl richtig ans Herz gewachsen: Civan, Oresti, Daniel, Aida, Diana, Gabrijel, Jana, Fabian und wie sie alle heißen. Sie gehen in die Ganztagsklasse der Grundschule 1/2 Mindelheim. In ihr werden Erst- und Zweitklässler von den Lehrerinnen Bettina Hofmann und Isabell Gerhardt unterrichtet. Zu ihnen kommt Elisabeth Kohl einmal die Woche und schenkt ihnen eine Stunde Zeit. Elisabeth Kohl ist Lesepatin bei der Freiwilligenagentur Schaffenslust. Sie macht das ehrenamtlich – den Kindern zuliebe.

Das Foto aus der Mindelheimer Zeitung mit den stolzen ABC-Schützen, das im September erschienen ist, hütet Elisabeth Kohl wie einen wertvollen Schatz. Sie liest selbst gerne – am liebsten Krimis – und mag Kinder – da war ihr irgendwann die Idee gekommen, als Lesepatin Kindern beim Lesenlernen zu helfen. Im elften Jahr macht Elisabeth Kohl das inzwischen, und die Freude an der Arbeit mit den Kindern ist so groß wie am ersten Tag.

Elisabeth Kohl aus Mindelheim: "Ich will ja, dass alle das Lesen lernen"

Gelesen werden meist Texte aus der Schulfibel oder auch eigene, die sie nach Absprache mit den Lehrkräften auswählen darf. Sie lässt dann immer ein Kind einen Satz vorlesen. Und wenn nötig, korrigiert sie das auch gleich. Dann ist das nächste Kind dran und liest weiter. Das geht so im Wechsel. „Ich will ja, dass alle das Lesen lernen“ und die Texte auch verstehen.

Sie hat einmal einen afghanischen Buben in der Klasse gehabt, der konnte ausgezeichnet lesen – nur verstanden hatte er die Worte nicht. Dann hat Elisabeth Kohl eigene Kinderbücher in die Schule mitgenommen, auf denen die Worte mit Bildern erklärt waren. Und so dauerte es nicht lange, bis der Junge das Wort „Kuh“ nicht nur lesen konnte, sondern auch wusste, dass das ein wertvolles Nutztier ist, das Milch gibt.

Der Ausländeranteil in der Klasse ist relativ hoch, sagt sie. Diese Kinder haben besonderen Förderbedarf. Daheim wird bei vielen kein Deutsch gesprochen. Und eine Kultur des Lesens wird auch nicht in allen Familien gepflegt. Das gilt übrigens auch für deutsche Familien. Dabei kann es Erfolg in der Schule nur geben, wenn die Kinder gut lesen und schreiben lernen. Wenn manche Kinder untereinander wieder in ihre Muttersprache verfallen, geht Elisabeth Kohl dazwischen. Sie sollen in der Schule Deutsch sprechen. Nur so lernen sie es.

Die Kinder genießen die Lese-Stunde mit Elisabeth Kohl aus Mindelheim

Die Lesepatin bekommt für ihren Einsatz zwar keinen materiellen Lohn, beschenkt wird sie dennoch reichlich. Manche Kinder suchen regelrecht die Nähe und genießen die Ruhe, die so eine Lesestunde mit sich bringt. Für die Kinder in der Ganztagsklasse sind die Tage lang, weil sie ja nicht mittags schon nach Hause kommen. Und wenn dann noch Erfolge dazu kommen, wie bei einem Mädchen, das die Mittelschule als Beste abgeschlossen hat, freut sich Elisabeth Kohl mit. Das Mädchen will jetzt sogar weiter machen und strebt das Abitur an.

Elisabeth Kohl ist selbstständig und Mutter von zwei Kindern, die schon erwachsen sind und nicht mehr daheim im Mindelheimer Norden leben. Sie stammt aus der Nähe von Aschaffenburg. Aus beruflichen Gründen war sie mit ihrem Mann nach Mindelheim gezogen. Und wenn sie jetzt durch die Stadt geht, passiert es ihr immer wieder, dass sie ein nettes Hallo zu hören bekommt von Jugendlichen, die gemeinhin als mundfaul gelten.

Wollen Sie sich auch engagieren? Die Freiwilligenagentur Schaffenslust hilft dabei. Kontakt: info@fwa-schaffenslust.de oder Tel. 08331/9613395

