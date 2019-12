vor 36 Min.

Diese Projekte plant die Mindelheimer Firma Glass

Die grünen Kräne des Mindelheimer Bauunternehmens wachsen in ganz Deutschland in die Höhe. Unser Bild zeigt die Großbaustelle Busbetriebshof in Moosach, wo Glass die Roharbeiten ausführte.

Plus Das Mindelheimer Unternehmen Glass erbrachte heuer Bauleistungen für 300 Millionen Euro. Warum die Firmenleitung entspannt ins neue Jahr geht.

Von Wilhelm Unfried

Das Mindelheimer Bauunternehmen Glass mit Tochterbetrieben in Leipzig, Berlin und Bad Wörishofen ist nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa unterwegs. Und so gehen die politischen Wirren – Björn Glass nannte die Schlagwörter „Diesel-Skandal“, „ Brexit“ und „America first“ – auch an der Daimlerstraße in Mindelheim, dem Zentrum der Firmen, nicht spurlos vorüber.

Nach Zeiten der absoluten Vollbeschäftigung werde es etwas ruhiger, sagte Björn Glass und meinte damit vor allem den Industriebau. Dennoch bräuchten die Glass-Mitarbeiter keine Angst vor der Zukunft zu haben. Man gehe mit einem Auftragspolster von 310 Millionen ins neue Jahr. Meilensteine für Entwicklung des Mindelheimer Unternehmens Glass Nachdem „Senior“ Dieter Glass die Gäste begrüßt hatte, ließ Björn Glass das vergangene Arbeitsjahr Revue passieren. Großbaustellen hätten die gesamte Mannschaft vom Fertigteilwerk bis zur Konstruktionsabteilung gefordert. Glass nannte unter anderem das neue Montagewerk für die S-Klasse von Mercedes sowie drei Bauvorhaben von Porsche. Er listete weiter den Sportpark und Bildungscampus Freiham und den Busbetriebshof Moosach auf. Ein Highlight sei auch die Papierfabrik der Progroup gewesen, alles Projekte von über 35 Millionen Euro. Im Brückenbau mache sich die Sanierungsinitiative der Deutschen Bahn bemerkbar. Dabei seien die Mitarbeiter unter einem enormen Zeitdruck gestanden, aber es konnten alle Brückenwerke termingerecht eingeschoben werden. Sehr positiv hätten sich auch Zweigbetriebene in Berlin und Leipzig entwickelt. Der neue Auftrag Bau einer Montagehalle für Porsche in Leipzig sei ein Meilenstein für die Weiterentwicklung von Glass Ingenieurbau Leipzig. Björn Glass bedankte sich ausdrücklich bei der neuen Geschäftsführung. Mindelheimer Firma Glass investiert Ähnlich gute Ergebnisse habe auch Kreuzer Bad Wörishofen gebracht. Alle Termine wurden terminlich und qualitativ bestens erledigt. Man könne nun sich auf das 100-jährige Bestehen des Unternehmens im kommenden Jahr freuen. Um alle diese Baustellen termingerecht abwickeln zu können, bedürfe es einer ausgeklügelten Logistik. Man habe 17 Millionen Euro in den Fuhrpark, neue Kräne und Baumaschinen gesteckt. Zuletzt wurde eine 60 Meter lange Spannbeton-Bahn für TT-Platten und eine neue Binderschalung im Fertigteilwerk installiert. Abgeschlossen wurde auch der Neubau des Büro-Hochhauses in Mindelheim unter der Regie von Schwester Gloria Glass. Als Weihnachtswunsch an die Politik äußerte Björn Glass: „Der niedrige Zinssatz ist ein Katalysator für unsere Branche, aber die unsäglichen Genehmigungszeiten sind ein Bremsklotz!“ Er forderte einen Bürokratieabbau, denn eine Baugenehmigung dauere länger als der eigentliche Bau. 800 Mitarbeiter sind bei der Firma Glass aus Mindelheim beschäftigt Vor der Jubilarehrung wurden in einer eindrucksvollen Videoschau nochmals die wichtigsten Baustellen samt den verantwortlichen Bauleitern vorgestellt. Dabei präsentierte sich Glass fast schon als Global Player. Baustellen gab es auch in England. Ansonsten wurden Baugebiete erschlossen, Kanäle gelegt, Brücken eingeschoben und Schulen, Gewerbeparks, Freizeiteinrichtungen und Wohnanlagen aus dem Boden gestampft. Wer feste arbeitet, kann auch Feste feiern. Zum Jahresausklang wurden die Mitarbeiter mit einem Buffet verwöhnt und man hatte sich später an Tischen natürlich viel zu erzählen. Rund 800 Mitarbeiter zählt Glass heute. Und es könnten ein paar mehr sein, wenn es der Arbeitsmarkt hergeben würde, so Dieter Glass.

