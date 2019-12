vor 37 Min.

Diese Projekte sind in Erisried und Stetten geplant

Bei der Bürgerversammlung in Erisried werden Pläne vorgestellt. Es geht auch um Kinderbetreuung und den Bürgersaal in Stetten als "Zuckerl obendrauf".

Von Sabine Adelwarth

Auf ein ereignisreiches Jahr kann die Gemeinde Stetten blicken. Den plötzlichen Tod von Bürgermeister Richard Linzing im April haben die Bürger und die Gemeinderäte verkraften müssen. Uwe Gelhardt ist seit Juli sein Nachfolger. Bei der Bürgerversammlung im Pfarrstadel in Erisried war das Interesse der Bürger am Gemeindegeschehen groß.

Die Einwohnerzahlen steigen mit 1443 Einwohnern stetig und im Baugebiet Stetten-West II wurden alle 14 Bauplätze vergeben. Mit einem Schuldenstand von knapp 950.000 Euro liegt die Pro-Kopf-Verschuldung bei 656 Euro. Die Gemeinde investierte viel im Bereich Kindergarten und Schule. Im Jahresumsatz von über vier Millionen Euro, wurde 2018 in die Grund- und Mittelschule 139.000 Euro und in die Kinderbetreuung 135.000 Euro gesteckt. Erfreulich nannte Gelhardt die Entwicklung der beiden Feuerwehren. 45 aktive Feuerwehrler zählt Erisried und 28 sind in Stetten dabei.

Bürgerversammlung: Ein Dorfgemeinschaftshaus soll entstehen

43 Kinder besuchen die Grundschule Stetten und in naher Zukunft wird sich in der Kinderbetreuung so einiges ändern. Denn die Gemeinde ist verpflichtet, einen neuen Kindergarten mit Krippe zu errichten. Derzeit werden 17 Kindergartenkinder in Erisried betreut. Der Kindergarten, der nicht gemeindlich ist, soll allerdings in den nächsten Jahren aufgelöst werden und die Kinder aus dem gesamten Gemeindegebiet sollen dann im neuen Kindergarten Stetten betreut werden. „Wir sind zu dieser Neubaumaßnahme verpflichtet“, erläuterte Gelhardt den Zuhörern. Damit bietet der Neubau Platz für 50 Kindergartenkinder und zwölf Krippenplätze. „Wenn diese Maßnahme abgeschlossen ist, sollen auch die Schulkinder aus Erisried, die derzeit noch in Dirlewang die Grundschule besuchen, in Stetten zur Schule gehen. Der neue Schulverband Kammlach-Stetten steht schon in den Startlöchern“, berichtet der Rathauschef.

Im Zuge des Neubaus soll dann gleichzeitig ein Dorfgemeinschaftshaus entstehen. Da sich die Räume von zwei Kindergartengruppen und einer Kinderkrippe im Erdgeschoss befinden werden, plant die Gemeinde einen Bürgersaal mit 200 Plätzen und Bühne im Obergeschoss. Die genauen Planungen dazu laufen jetzt erst an. Auch einen Bankterminal wird es im neuen Bürgerhaus geben.

Jürgen Huber wollte in der Fragerunde wissen, ob diese Maßnahme in der Größe überhaupt finanzierbar sei. Bürgermeister Gelhardt machte noch einmal deutlich, dass ein Neubau des Kindergartens eine Pflicht ist. „Das Haus wird so oder so entstehen und der geplante Bürgersaal ist dann das Zuckerl obendrauf“, sagte Gemeinderat Andreas Kreuzer und auch Amtskollege Markus Hofmann sprach sich für das Projekt aus: „Wir bekommen einen repräsentativen Raum und das Gebäude ist nicht nur für Vereine gedacht, sondern für alle Bürger. Es ist eine Bereicherung für uns alle.“

Bürgerversammlung: Das Feuerwehrhaus in Erisried soll erneuert werden

Das Feuerwehrhaus in Erisried soll ebenfalls renoviert werden. „Das wird allerhöchste Zeit, dass wir das in Angriff nehmen.“ Ein neuer Dachstuhl, neue Fenster, einen Besprechungsraum im Obergeschoss und Umkleidemöglichkeiten im unteren Bereich sind geplant.

Johannes Schmid vom Ingenieurbüro Mühlegg und Weiskopf stellte anschließend die Dorferneuerungsmaßnahmen in Erisried vor. Er erläuterte auch, wie die Baufirmen Hand in Hand „alle wichtigen Medien im Boden vergraben konnten“. Dabei lobte er das große Verständnis der Bürger im Ort für ihre Geduld. „Das Gröbste ist jetzt geschafft und nach dem Fasching geht es weiter.“ Spätestens Ende Juli 2020 sollte dann alles fertig sein. Martin Moser vom Ingenieurbüro Daurer und Hasse erläuterte die letzten Maßnahmen für das Projekt. In der Dorfstraße werden Gehwege und Zufahrten zu den Grundstücken gemacht. Der Dorfplatz mit Friedhof und Feuerwehrvorplatz wird bis Mitte 2020 in neuem Glanz erstrahlen.

Bei der anschließenden Diskussionsrunde fragte Tobias Fischer, warum der Fahrkartenschalter im Stettener Bahnhof wieder verschwunden ist. Darauf konnte Uwe Gelhardt keine Antwort geben. „Ich werde mich bei der Bahn erkundigen“, stellte er in Aussicht. Josefine Schuster wollte wissen, ob der Tiefbrunnen in Stetten für die Wasserversorgung ebenfalls saniert wird. Die Gemeinde habe die Sanierung auf der Agenda, gab Susanne Sirch von der Verwaltungsgemeinschaft Dirlewang bekannt. Einen Tag zuvor, bei der Bürgerversammlung in Stetten, gab es außer ein paar lokalen Bemerkungen und Nachfragen, keine größeren Diskussionspunkte.

Themen folgen