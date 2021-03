vor 21 Min.

Diese Tiere und Pflanzen im Unterallgäu sind vom Aussterben bedroht

Der Bestand des Goldenen Scheckenfalters ist in Bayern stark gefährdet. Die Population nimmt auch im Unterallgäu ab. Deshalb ist der Falter in Deutschland und auch EU-weit besonders geschützt.

Der Landschaftspflegeverband und die MZ stellen Tier- und Pflanzenarten vor, deren Lebensbedingungen im Rahmen des Schutzprojekts „Arche Noah Unterallgäu“ verbessert werden sollen.

Von Johannes Schlecker

In den vergangenen Jahren haben Experten dramatische Bestandsrückgänge bei bestimmten Tier- und Pflanzenarten und damit einen Verlust von Lebensvielfalt im Landkreis Unterallgäu beobachtet. Seit vergangenem Jahr gibt es daher das Projekt „Arche Noah Unterallgäu“. Im Zuge dessen sollen die Lebensbedingungen von 14 vom Aussterben bedrohten Arten verbessert werden. Dabei werden auch ihre Bestände erfasst. Zudem soll die Öffentlichkeit über deren naturschutzfachliche Bedeutung informiert werden.

Das Projekt wird seit April 2020 von Stefanie Gansbühler und Dr. Michael Schneider betreut. Getragen wird es zudem vom Landschaftspflegeverband Unterallgäu, dem Bund Naturschutz Bayern sowie dem Landesbund für Vogelschutz. Zudem wird es größtenteils durch den Bayerischen Naturschutzfond gefördert, ferner durch die Projektträger sowie den Landkreis Unterallgäu. Schutz in der „Arche Noah“ finden beispielsweise die Vogel-Azurjungfer, der Kriechende Sellerie, der Kammmolch, zwei Heuschrecken- sowie neun Tagfalterarten.

In einer Serie will der Landschaftspflegeverband Unterallgäu gemeinsam mit der Mindelheimer Zeitung regelmäßig die einzelnen Arten vorstellen. Damit verbunden ist auch ein Gewinnspiel, für das die Projektträger zahlreiche Sachpreise zur Verfügung gestellt haben (siehe unten).

Der Goldene Scheckenfalter kommt im Unterallgäu nur noch selten vor

Beginnen wollen wir unsere Serie mit dem Goldenen Scheckenfalter. Er ist durch eine ausgeprägte orangerote Färbung sowie eine schwarze Punktreihe auf den Hinterflügeln gekennzeichnet. So kann der Falter von den fünf weiteren, ihm sehr ähnlichen Arten dieser Gattung unterschieden werden. In höheren Lagen des Allgäus findet man zudem seine dunkleren Artgenossen. Die Tiere bevölkern ungedüngtes Grünland sowie offene Nieder- und Übergangsmoore – jedoch nur, wenn die Futterpflanze für Raupen des Scheckenfalters, der Gewöhnliche Teufelsabbiss, dort zur Verfügung steht. Die Weibchen legen bis zu 250 Eier an einer Pflanze ab. Nach dem Schlüpfen produzieren die Raupen zu ihrem Schutz ein gemeinsames Gespinst. Die Falter besuchen eine Vielzahl unterschiedlicher Blütenpflanzen, sammeln Nektar und bestäuben diese.

11 Bilder Diese Tiere kämpfen im Unterallgäu ums Überleben Bild: PAN GmbH

Im Alpenvorland kommt der Goldenen Scheckenfalter nur noch in drei Gebieten vor, darunter auch im Unterallgäu. Die Bestände der wenig mobilen Falter sind durch ihre Isolation gefährdet. Unterbleibt ein genetischer Austausch zwischen den weit voneinander entfernten Populationen, führt dies auf lange Sicht zur Inzucht und schließlich zu ihrem Verschwinden. Weitere Ursachen für den Rückgang der Art sind eine zu intensive Nutzung beziehungsweise die Nutzungsaufgabe ihres Lebensraums. Mittels geeigneter Maßnahmen wird dieser nun optimiert, beispielsweise durch eine Mahd im Spätsommer oder Herbst, bei der auch Brachstreifen ungemäht bleiben.

Hier alles Wichtige zum Gewinnspiel

Teilnahme: In den kommenden Wochen werden die 14 Arten des Biodiversitätsprojektes „Arche Noah Unterallgäu “ in regelmäßigen Abständen in der Mindelheimer Zeitung vorgestellt. Mit jedem Porträt wird ein Buchstabe veröffentlicht. Die Buchstaben ergeben am Ende das Lösungswort. Wer an dem Preissauschreiben teilnehmen möchte, schickt das Lösungswort bis 30. Juni per E-Mail an gansbuehler@lpv-unterallgaeu.de. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Wer ein Porträt verpasst hat, kann es im Internet nachlesen unter www.biodiv-arche.de.

Preise: Die Projektträger sowie die Untere Naturschutzbehörde in Mindelheim stellen eine Reihe hochwertiger Sachpreise wie Naturführer, Bestimmungsbücher und -karten für Schmetterlinge, Libellen und Heuschrecken zur Verfügung. Außerdem bietet der Landschaftspflegeverband drei Privatführungen durch die Naturschutzgebiete des Landkreises an. Zusätzlich erhält jeder, der am Gewinnspiel teilnimmt, das Quartett „Arche Noah Unterallgäu".

Buchstabe: Der heutige Buchstabe für das Gewinnspiel lautet: O

