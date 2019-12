vor 35 Min.

Diesel-Skandal und Fluggastrechte vor Gericht

Memminger Richter erklären, womit sie sich das Jahr über beschäftigt haben. Sie verhandeln immer mehr Kapitaldelikte und können Zeugen nun per Livevideo vernehmen.

Von Kurt Kraus

Der Diesel-Skandal, das Einklagen von Fluggastrechten und Entscheidungen im Betreuungsrecht haben dazu geführt, dass die Richter am Memminger Amts- und Landgericht heuer deutlich mehr Zivilverfahren verhandelten.

Am Landgericht waren es in diesem Jahr etwa 1800 Zivilverfahren (2017: 1300). Am Amtsgericht stieg die Zahl um 58 Prozent auf insgesamt 2400. Das teilten die Verantwortlichen bei einem Gespräch im Landgericht mit. Reiner Egger, Direktor des Amtsgerichts, erklärte, dass immer mehr Flugbewegungen am Allgäu Airport eben auch mehr Verspätungen und Flugausfälle bedeuteten. Dabei klagten die Reisenden etwaige Entschädigungen mehr und mehr ein. Ferner bringe die sich wandelnde Altersstruktur mit sich, dass immer mehr Menschen einen Betreuer zur Seite gestellt bekommen. Müsse eine solche Person dann fixiert werden, habe ein Richter des Amtsgerichts in jedem Einzelfall darüber zu entscheiden.

600 Klagen beim Memminger Landgericht zum Diesel-Skandal

Viel Arbeit macht den Juristen zudem der Diesel-Skandal. Richter Ivo Holzinger erklärte, dass etwa 600 Klagen beim Landgericht anhängig seien, ungefähr 360 seien abgearbeitet. Bislang hätten die Richter diese fast immer abgewiesen. Holzinger verweis aber auf eine Entscheidung des Oberlandesgerichts München. Das hatte dem Käufer eines Audi Q3 Schadenersatz unter Abzug von Nutzungsersatz zugesprochen (wir berichteten). „Wir werden uns das Urteil genau anschauen und wohl in Zukunft andere Entscheidungen fällen“, meinte Holzinger. Einen deutlichen Anstieg gab es zudem bei den Kapitaldelikten, die in der ersten Strafkammer des Landgerichts verhandelt werden (75 Prozent mehr als 2018). Woher dieser Anstieg kommt, lasse sich nicht eindeutig erklären.

Künftig haben Staatsanwälte, Richter und Verteidiger am Landgericht die Möglichkeit, Zeugen per Videoübertragung in den Gerichtssaal zu vernehmen. Das ist mit der Einführung des Paragrafen 247a in die Strafprozessordnung bereits seit November 2013 rechtlich möglich. Erst jetzt aber stünde ein gesicherter Übertragungsweg und moderne Technik dafür zur Verfügung, sagte Landgerichtspräsident Dr. Thomas Ermer.

Per Video können Zeugen im Amts- und Landgericht vernommen werden

Eine Videoübertragung komme etwa in Betracht, wenn es sich um besonders schutzwürdige Zeugen handle, erklärte Christian Liebhart, Vorsitzender Richter der ersten Strafkammer. Das sei etwa bei sexuellem Missbrauch oder einer Vergewaltigung der Fall. Oder aber der Zeuge „ist gesperrt“ – also beispielsweise ein V-Mann der Polizei oder ein verdeckter Ermittler, der nicht enttarnt werden soll. Dann sei zusätzlich eine akustische oder optische Verfremdung beziehungsweise Abschirmung denkbar.

Der Zeuge sitzt dabei in einem Vernehmungszimmer des Amtsgerichts in der Buxacher Straße, die Hauptverhandlung findet im Hallhof statt. Mit der räumlichen Trennung wird zudem ein ungewolltes Zusammentreffen von Angeklagtem und Opfer verhindert. Außerdem könne eine Videoübertragung in die Hauptverhandlung erfolgen, wenn ein wichtiger Zeuge ernsthaft erkrankt sei oder im Ausland wohne und nicht bereit oder in der Lage sei, nach Memmingen zu kommen.

An allen Ecken und Enden fehlen derzeit Justizwachtmeister, Justizfachwirte und Rechtspfleger. Der Geschäftsleiter des Landgerichts, Klaus Hofmann, stellte die drei Berufsbilder und ihr Tätigkeitsfeld vor. Unter der Rubrik „Berufe & Stellen“ auf der Homepage des Landgerichts finden Interessierte nähere Informationen.