Dieser Schmetterling fühlt sich an Bächen und Gräben besonders wohl

Der Storchschnabel-Bläuling muss keine weiten Strecken zurücklegen, um Nahrung zu finden. Warum er im Unterallgäu inzwischen wieder häufiger zu sehen ist.

In den vergangenen Jahren haben Experten dramatische Bestandsrückgänge bei bestimmten Tier- und Pflanzenarten und damit einen Verlust von Lebensvielfalt im Unterallgäu beobachtet. Seit vergangenem Jahr gibt es daher das Projekt „Arche Noah Unterallgäu“. Im Zuge dessen sollen die Lebensbedingungen von 14 vom Aussterben bedrohten Arten verbessert werden. In einer Serie wollen der Landschaftspflegeverband, der Bund Naturschutz sowie der Landesbund für Vogelschutz mit der Mindelheimer Zeitung die einzelnen Arten vorstellen. Damit verbunden ist ein Gewinnspiel, für das die Projektträger zahlreiche Sachpreise zur Verfügung gestellt haben. Im sechsten Teil geht es um den Storchschnabel-Bläuling.

Der Storchschnabel-Bläuling ist im Unterallgäu überwiegend entlang von besonnten Gräben und Bachläufen zu finden. Entscheidend ist das Vorkommen des Sumpf-Storchschnabels, der den Faltern als Nektarquelle und den Raupen als Nahrungspflanze dient. Obwohl die Pflanze im ganzen Landkreis häufig zu finden ist, kommt der Storchschnabel-Bläuling hauptsächlich im südlichen Unterallgäu vor.

Der Storchschnabel-Bläuling ist im Unterallgäu wieder häufiger zu sehen

Gefährdet ist die Art durch zunehmende Verbuschung sowie falsche oder ausbleibende Pflege der Uferböschungen. Diese sollten keinesfalls jährlich, sondern in mehrjährigen Abständen auf wechselnden Teilflächen einmal im Herbst oder Winter gemäht werden. Der Falter zählt zu den wenig mobilen Arten: Da er an Gräben meist eine ausreichende Dichte an Nahrungspflanzen vorfindet, muss er keine weiten Strecken zurücklegen. Jedoch bietet der Landkreis mit seinem Reichtum an Fließgewässern vielfältige Ausbreitungsachsen für die Tiere. Neben der fachgerechten Pflege seines Lebensraumes ist die Schaffung von derlei Ausbreitungsmöglichkeiten durch Biotopverbunde wichtig für den nachhaltigen Schutz des Storchschnabel-Bläulings im Unterallgäu.

Erfreulicherweise entwickeln sich die Bestände des Falters in den vergangenen Jahren im Landkreis positiv. Er scheint auf eine passende Gestaltung und Pflege von nicht beschatteten Uferzonen mit Sumpf-Storchschnabelvorkommen anzuspringen. Deshalb nimmt er im Biodiversitätsprojekt „Arche Noah Unterallgäu“ eine hohe Bedeutung als Vorzeigeart für den Aufwertungserfolg von Biotopverbundelementen ein.

Hier alles Wichtige zum Gewinnspiel

Teilnahme: In den kommenden Wochen werden die 14 Arten des Biodiversitätsprojektes „Arche Noah Unterallgäu “ in regelmäßigen Abständen in der Mindelheimer Zeitung vorgestellt. Mit jedem Porträt wird ein Buchstabe veröffentlicht. Die Buchstaben ergeben am Ende das Lösungswort. Wer an dem Preisausschreiben teilnehmen möchte, schickt das Lösungswort bis 30. Juni per E-Mail an gansbuehler@lpv-unterallgaeu.de. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Wer ein Porträt verpasst hat, kann es im Internet nachlesen unter www.biodiv-arche.de.

Preise: Die Projektträger sowie die Untere Naturschutzbehörde in Mindelheim stellen eine Reihe hochwertiger Sachpreise wie Naturführer, Bestimmungsbücher und -karten für Schmetterlinge , Libellen und Heuschrecken zur Verfügung. Außerdem bietet der Landschaftspflegeverband drei Privatführungen durch die Naturschutzgebiete des Landkreises an. Zusätzlich erhält jeder, der am Gewinnspiel teilnimmt, das Quartett „Arche Noah Unterallgäu “.

Buchstabe: Der heutige Buchstabe für das Gewinnspiel lautet: E

Hier kommen Sie zu weiteren seltenen Arten, die im Unterallgäu leben: