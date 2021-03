vor 33 Min.

Dieses Programm schmeckt jungen Familien

Das Netzwerk „Junge Eltern und Familien“ und das Landwirtschaftsamt bieten kostenlose Online-Kurse rund um gesunde Ernährung und Bewegung im Alltag für Eltern mit Kindern bis drei Jahre an.

Von Sandra Baumberger

Mit neun kostenlosen Kursen wollen das Netzwerk „Junge Eltern und Familien“ und das Unterallgäuer Landwirtschaftsamt Eltern mit Kindern im Alter bis zu drei Jahren dabei unterstützen, fit und gesund durch den Familienalltag zu kommen. Im Mittelpunkt steht dabei, wie man gesunde Ernährung und Bewegung ganz leicht in den Alltag einbauen kann. Coronabedingt finden die Kurse ausschließlich online statt. Verbindlich anmelden kann man sich unter www.aelf-mh.bayern.de/ernaehrung/familie oder telefonisch bei Christine Egle unter der Nummer 08261/99194037. Nach vorheriger Terminabsprache sind die Kurse auch für geschlossene Gruppen buchbar.

Wie Eltern ihrem Kind den Übergang vom Brei auf feste Nahrung erleichtern können, welche Lebensmittel sich dafür besonders eignen und wie groß die Portionen sein sollten, erfahren sie im Kurs „Endlich! Essen mit Mami und Papi“ mit Miriam Marihart. Der Vortrag für Eltern mit Kindern im Alter zwischen zehn und 24 Monaten findet am Freitag, 16. April, von 9.30 bis 11.30 Uhr statt.

In „Jedes Kind is(s)t anders“ für Familien mit Kindern ab dem ersten Lebensjahr informiert Sonja Eichin über frühkindliche Erfahrungen beim Essen sowie Rituale, Rhythmen und Regeln, die das Essen in der Familie begleiten. Der Workshop findet am Mittwoch, 3. März, von 9.30 bis 11 Uhr statt.

Auch vegane und vegetarische Ernährung wird einem Kurs des Netzwerks Junge Familien thematisiert

Wie es gelingt, Familienmahlzeiten und Beruf entspannter unter einen Hut zu bringen, will Sonja Eichin bei ihrem zweiteiligen Workshop „Einfach, lecker und gesund“ zeigen. Der Kurs rund um die Familienküche für berufstätige Eltern gliedert sich in einen Theorie- und einen Praxisteil, der im Sommer oder Herbst als Präsenztermin in der Lehrküche angeboten werden soll. Beide Teile können jedoch auch unabhängig voneinander besucht werden. Der Theorieteil findet am Mittwoch, 10. März, von 19 bis 20.30 Uhr statt.

Für Familien mit Kindern im ersten Lebensjahr ist der Kurs „Von der Milch zum Brei“ gedacht. Miriam Marihart informiert darin am Montag, 15. März, von 9.30 bis 11.30 Uhr sowie ein zweites Mal am Donnerstag, 18. März von 19 bis 21 Uhr wie der Übergang zur Beikost gelingt und gibt Anregungen für die Praxis.

In „Ernährung für die Kleinsten: vegetarische und vegane Kostformen unter der Lupe“ geht Andrea Knörle-Schiegg der Frage nach, ob eine rein pflanzliche Ernährung die Nährstoffversorgung im Kleinkindalter sicherstellen kann und zeigt Umsetzungsmöglichkeiten für den Alltag auf. Der Kurs findet am Dienstag, 23. März, von 18.30 bis 20 Uhr statt.

„Tipps und Tricks für tolle Zwischenmahlzeiten“ gibt Julia Eble am Mittwoch, 21. April, von 19.30 bis 21.30 Uhr sowie ein zweites Mal am Freitag, 23. April, von 9.30 bis 11.30 Uhr. Die Teilnehmer nehmen gekaufte Snacks unter die Lupe und sehen per Video, wie sie die Zwischenmahlzeiten selbst herstellen können.

Ob Kinderlebensmittel wirklich nötig sind, klärt ein weiterer Kurs des Netzwerks Junge Familien

„Fingerfood statt Babybrei?“ richtet sich an Eltern mit Kindern im ersten Lebensjahr. Andrea Knörle-Schiegg informiert darin über die Beikosteinführung, geeignetes Fingerfood sowie darüber, wann, wie und womit Breie sinnvoll ergänzt werden können. Der Kurs findet am Dienstag, 27. April von 18.30 bis 20 Uhr statt.

Sonja Eichin gibt am Donnerstag, 6. Mai, von 9.30 bis 11 Uhr Antworten auf die Frage: „Kinderlebensmittel – wo stehen sie in einer ausgewogenen Ernährung?“ Darin geht sie auf Nährwerte und Inhaltsstoffe ein, stellt einen Querschnitt aktueller Produkte vor und beurteilt diese anhand der Ernährungspyramide.

Lena Bartenschlager gibt in „So wichtig sind Trinken und Getränke für Kinder!“ Anregungen, wie Kinder genügend trinken und zeigt, welche Alternativen es zu Getränken aus dem Supermarkt gibt. Der Kurs wird am Donnerstag, 20. Mai, von 19 bis 20.30 Uhr angeboten.

