Dieses Wochenende wird königlich

Jetzt marschieren sie wieder: Die Gardemädchen zeigen an diesem Wochenende ihre Märsche und Showeinlagen. Im Unterallgäu starten die Narren jetzt richtig durch.

Zahlreiche Faschingsgesellschaften im Unterallgäu übergeben ihren närrischen Regenten jetzt die Zepter. Ein Überblick, wo am Wochenende gefeiert wird.

Offiziell ist der Fasching ja schon einige Wochen alt. Doch zum Zepter greifen die meisten närrischen Regenten erst an diesem Wochenende. Bei den Krönungsbällen zeigen die Faschingsgesellschaften in der Regel ihr komplettes Programm – von Gardemärschen und Showtänzen bis zum Prinzenwalzer und der Einlage des Elferrats. Wer sich das nicht entgehen lassen will, hat die Qual der Wahl: Allein 18 Krönungsbälle sind es im östlichen Unterallgäu.

Und noch ein Tipp für alle, die sich zum ersten Mal ins königliche Getümmel stürzen: Verkleidungen sind an diesem Abend den Faschingsgesellschaften vorbehalten, die Besucher erscheinen unmaskiert.

Freitag, 10. Januar

Ettrinarria um 19 Uhr mit Déjà-vue in der Turnhalle Ettringen



Geltelonia um 19 Uhr mit DJ Balu und der Männergarde Silikonia in der Turnhalle Wiedergeltingen



Mattsiesonia um 20 Uhr mit den Mangos in der Festhalle Mattsies



Ramminarria um 20 Uhr mit Four to Five und dem Faschingsverein Ronsberg in der Sporthalle Rammingen

Siedelonia um 19 Uhr mit B12 im Forum in Mindelheim



Samstag, 11. Januar

Faschingsgesellschaft Breitenbrunn um 20 Uhr mit Déjà-vue im Haus der Vereine in Breitenbrunn



Faschingsgesellschaft Mindelau um 20 Uhr mit Fire Dance im Bürgerhaus Mindelau



Gaudilonia um 19 Uhr im Pfarrsaal St. Ulrich in der Gartenstadt mit C'est la vie und der Ramminarria



Haselonia um 19.30 Uhr mit den Mangos in der Fundushalle in Eppishausen



Kirchheimer Schlossfunken um 19.30 Uhr mit der Münchner Gaudiblosn in der TSV Turnhalle



Kneippilonia um 13 Uhr im Pfarrsaal St. Ulrich in der Gartenstadt



Mindelonia um 20 Uhr mit Calypso im Forum in Mindelheim



Narrwangia um 20 Uhr mit Sound Celebration in der Turnhalle in Dirlewang



Pfaffelonia um 20 Uhr mit Four to Five in der Aula der Verbandsschule Pfaffenhausen

Türkheimer Wertachfunken (Mini- und Juniorgarde) um 13.30 Uhr mit der Minigarde Pforzen und der Teeniegarde Boos, um 20 Uhr Tanzparty mit dem gesamten Hofstaat, der Freizeit-91-Band und dem Männerballett „Die Pfundigen" jeweils im Gymnasium.

Variolonia um 20 Uhr beim Sportlerball mit Paradise im Vereinsheim Unterkammlach

Zaisonarria um 19.30 Uhr mit Sound Cocktail und den Schalmeien der Zaisonarria in Toms Bäckerwirt

Sonntag, 12. Januar,

Salgelonia um 13.30 Uhr mit DJ sowie den Minigarden der Kirchheimer Schlossfunken und der Mattsiesonia im Sportheim in Salgen



