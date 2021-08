Dietmannsried

07:16 Uhr

Agrarschau Dietmannsried: Ein Blick in die Zukunft der Landwirtschaft

Plus Bei der Großveranstaltung in Dietmannsried erleben die Besucher, wie Gülle bearbeitet werden kann und wie die Fußpflege bei Kühen funktioniert.

Von David Specht

Läuft man über das Gelände der Agrarschau Allgäu in Dietmannsried, kann man so etwas wie einen Blick in die Zukunft der Landwirtschaft werfen. Einige Geräte und Maschinen, die die etwa 340 Aussteller vorführen, werden in zehn oder 20 Jahren zum Alltag auf vielen Bauernhöfen gehören. Die Veranstaltung zeigt: Die Landwirtschaft wird größer, sicherer, effizienter und hochtechnologisch sein.

