Digitale Ausstattung der Grund- und Mittelschule steht an

Plus Serie: Zum Zwischenzeugnis zieht Bernd Petzenhauser Bilanz. Er ist seit dem Schuljahresbeginn Rektor der Grund- und Mittelschule Bad Wörishofen.

Diese Woche gibt es Zwischenzeugnisse. Das ist nicht nur aufregend für die Schüler. Wir nehmen das zum Anlass, mit den sechs neuen Schulleitern Halbzeitbilanz zu ziehen, die vor einem halben Jahr die Leitung einer Schule im Raum Mindelheim übernommen haben.

Er selbst war vermutlich ebenso gespannt auf seine neue Aufgabe, wie die Schüler und Eltern auf den neuen Rektor: Bernd Petzenhauser hat zum Schuljahresbeginn die Leitung der Grund- und Mittelschule Bad Wörishofen übernommen. Zum Zwischenzeugnis zieht er eine positive Bilanz. Nach seiner eigenen Aussage sei der Schulstart ausgesprochen gut gelaufen. Was er sich erhofft hatte, nämlich, dass er sowohl im Kollegium, als auch bei den Kindern gut aufgenommen würde, sei uneingeschränkt eingetroffen.

Als sehr positiv empfindet er den guten Kontakt zu den Kindern an der Schule, da er auch selbst Unterricht an der Grund- und Mittelschule erteilt. Besonders beeindruckt war Petzenhauser vom Sebastianstag. „Sicher wusste ich schon, dass es den in Bad Wörishofen gibt, aber dass dies so ein „Tag aus einem Guss“ mit Gottesdienst, Brotzeit und Veranstaltung im Kurhaus ist, hat mich doch überrascht“, sagt er. „Was die Kollegen da jedes Jahr auf die Beine stellen, verdient schon große Anerkennung.“

Das hat den Rektor in seinen ersten Monaten im Amt überrascht

Gewundert hat er sich jedoch, dass hier viele Einzelgespräche mit Schülern geführt werden mussten, um das Zusammenleben untereinander in die richtigen Bahnen zu lenken. „Aber das ist wohl auch der größeren Schule geschuldet“, so seine Einschätzung. Ansonsten habe er kaum etwas erlebt, was weniger gut gewesen sei. Hauptsächliches Vorhaben für die nächste Zeit ist die digitale Ausstattung an der Schule, die nun ansteht. Sowohl der PC-Raum als auch die Klassenzimmer müssen auf den neuesten Stand gebracht werden. Dazu kommen noch viele Projekte an der Schule, die umgesetzt werden. Eines davon ist das Artenschutzprojekt im Kurpark, in das die Schule mit eingebunden ist.

Dass die Kolleginnen und Kollegen von der von Kultusminister Piazolo angekündigten Erhöhung der Lehrerstunden nicht angetan seien, auch das verhehlt Petzenhauser nicht. „Dennoch hab ich schon das Gefühl, dass die Bereitschaft dazu vorhanden ist.“ Ansonsten sehe er den nächsten Monaten gespannt, aber auch gelassen entgegen.

Das ist Bernd Petzenhauser:

Bernd Petzenhauser ist 50 Jahre alt und wohnt mit seiner Familie in Apfeltrang bei Kaufbeuren .

Vor seinem Wechsel nach Bad Wörishofen unterrichtete er an der Mittelschule in Mindelheim , war als Teamleiter bei der Evaluierung der Schulen engagiert und zuletzt vier Jahre als Rektor an der Schule in Kirchheim tätig.

Petzenhausers Hobby ist Mountainbiken, seine Lieblingsfächer sind Geschichte, Politik, Geografie (GPG), was er aktuell in der fünften Klasse unterrichtet. In der Grundschule empfindet er Deutsch als besonders spannend. (heb)