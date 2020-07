vor 52 Min.

Direkt nach Autokauf: Smart fängt bei Mindelheim auf A96 Feuer

Am Dienstagabend musste die Feuerwehr Mindelheim zu einem Fahrzeugbrand auf der Autobahn ausrücken.

Eine Frau hat am Dienstagabend ihren neu erworbenen, aber gebrauchten Smart in die Landeshauptstadt überführen wollen. Die Freude über das neue Auto hielt nicht lange. Auf der Autobahn A96 zwischen den Anschlussstellen Mindelheim und Bad Wörishofen ging der Kleinwagen in Flammen auf und brannte aus. Die Frau blieb unverletzt.

Die Ursache für das Feuer ist laut Polizei noch unklar. Auch zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

Autofahrer düst an Unfallstelle vorbei und diskutiert danach mit Einsatzkräften

Während die Feuerwehr Mindelheim die Autobahn absicherte, wollte ein Autofahrer aus der Schweiz zügig an den Einsatzkräften vorbeifahren. Die Feuerwehrleute zeigten dem Verkehrsrowdy an, die Geschwindigkeit zu reduzieren. Doch das gefiel diesem nicht, er hielt am Seitenstreifen an und begann eine Diskussion mit den Einsatzkräften - bis die Polizei einschritt. (mz)

