Vitalitätscheck in Dirlewang soll Bürgern Geld bringen

Der Markt Dirlewang wird auf den Prüfstand gestellt, damit Bürger künftig profitieren.

Der Markt Dirlewang setzt auf Innenentwicklung. Im Rahmen eines Vitalitätschecks, den das Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben fördert, werden in den nächsten Monaten wichtige Eckdaten der kommunalen Innenentwicklung erfasst und die Situation der Gemeinde analysiert. Die fachliche Betreuung des Checks übernimmt das Planungsbüro Kling Consult aus Krumbach. Bauoberrat Christoph Graf untermauerte bei der Übergabe des Förderbescheides an Bürgermeister Alois Mayer die Notwendigkeit einer geordneten Entwicklung für den Dirlewanger Ortskern. „Aufgrund des Strukturwandels in der Landwirtschaft ergibt sich für den Markt Dirlewang und seine Ortsteile ein großes Potenzial, ehemalige Hofstellen in Wohnraum oder für gewerbliche Zwecke umzunutzen“, so Graf.

Bis Mitte 2022 soll der Handlungskatalog als Richtschnur für die Gemeindeentwicklung erstellt sein. Die Ergebnisse werden in einer öffentlichen Veranstaltung vorgestellt.

Investitionen privater Bauherren in Dirlewang werden bezuschusst

Graf teilte auch mit, dass das Fördergebiet für Privatmaßnahmen in Dirlewang vergrößert wurde. „So können wir Investitionen privater Bauherren oder sogenannter „Kleinstunternehmen der Grundversorgung“ bezuschussen“, so Graf. Es umfasst nun weitgehend den gesamten Ortsbereich bis auf die neueren Siedlungsgebiete.

Interessenten können die Fördergebietskarte in der Gemeindeverwaltung einsehen. Bauherren können im Ortsteil Dirlewang vor Baubeginn noch bis einschließlich November 2021 Anträge auf Beratungen und Förderung von privaten Innenentwicklungsmaßnahmen stellen. (mz)