Warum in Dirlewang Gräber nicht ganz abgedeckt werden dürfen

Plus Gemeinderäte diskutieren über neue Bestattungsformen in Dirlewang.

Ein älterer Dirlewanger hat sich an die Gemeinde gewandt und darum gebeten, dass das Familiengrab nach seinem Tod mit einer Grabplatte versehen werden darf, weil seine Kinder das Grab wohl nicht pflegen werden. Die Platte wäre deshalb aus seiner Sicht eine ordentliche Lösung – für die Gemeinde aber würde sie zum Problem, wie jetzt im Gemeinderat deutlich wurde.