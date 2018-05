04.05.2018

Dirndl und Krachlederne statt Jeans und Minirock

Der Heimat- und Volkstrachtenverein Türkheim feiert ein Doppel-Jubiläum

Von Franz Issing

Sitten und Tracht der Alten zu erhalten ist seit 95 Jahren sein Bestreben: Der Heimat- und Volkstrachtenverein Türkheim stellt auch seit 65 Jahren den Maibaum auf. Zwei Jubiläen, die beim traditionellen Tanz um den Maibaum gebührend gefeiert wurden.

Was da fünf Stunden lang im Schlosshof über die Bühne ging, war ein Fest für Auge und Ohr, was nicht zuletzt auch ein Verdienst der Tanzlmusik „Die Zamgwürfelten“ und des Akkordeonorchesters war. Da flogen die Röcke, wurde musiziert, geplattelt und getanzt, dass das Parkett unter den Füßen der kleinen und großen Akteure erzitterte. Statt Jeans und Minirock beherrschten Krachlederne, Dreispitz, goldene Hauben, Dirndl, Mieder und Silberschmuck die Szene.

Die Türkheimer Trachtler feierten ein Doppeljubiläum, bei dem ihr Herz schwäbisch schlug und sie einmal mehr demonstrierten, dass die Pflege überlieferten Brauchtums bei ihnen in besten Händen ist. Nahezu ohne Unterbrechung gratulierten dem „Geburtstagskind“ befreundete Vereine aus Mindelheim, Ettringen, Bad Wörishofen, Schwabmünchen und Memmingen. Figurentänze wechselten in bunter Folge. Dazu lieferte der Maibaumriese eine eindrucksvolle Kulisse. In 41,5 Meter Höhe ragten dessen Krone und Kranz in den weißblauen Himmel und seine 20 Zunftzeichen glänzten im Sonnenlicht. Während auf der Bühne Musizieren und Tanzen angesagt war und vier junge beim „Geisbubentanz“ im Takt der Musik mit der Peitsche knallten, drehte sich am Rande der Jubiläumsfeierlichkeiten alles um die Tracht. Zwölf Fieranten boten die dazu passenden Accessoires, wie Hüte, Schmuck, Jacken und Gürtel an. Viele Besucher zeigten sich sehr interessiert an den Infos von Monika Hoede, von der Trachten- und Kulturberatung des Bezirks Schwaben.

Die Expertin aus Krumbach bescheinigte dem Türkheimer Trachtenverein, kompetente Aussteller ausgewählt zu haben. „Wir haben viel Wert auf Qualität gelegt und nur Fieranten aus der Region engagiert, die sich auf unsere schwäbische Tracht verstehen“, kommentierte die dafür zuständige Vizevorsitzende und Trachtenwartin Andrea März das Kompliment.

Apropos Kompliment. Das muss man auch der altschwäbischen Gruppe machen, die in ihrer neuen Tracht eine besonders gute Figur machten. In vielen Stunden mühevoller Arbeit nähten Christine Scherf, Monika Seitz, Sonngart Schropp und Rosemarie Schöffel die neuen Kleider. Die alten waren nach 27 Jahren abgetragen.

Bei der neuen Tracht im Biedermeierstil fallen besonders die gesmokten Ärmel und die gestiftelten Schürzen ins Auge.

Völlig happy war angesichts des schönen Wetters und des trotz Töpfermarkt großen Besucheransturms Vorstand Josef Scharpf. „Wir haben uns bemüht, zusammen mit den vier Vereinen, mit denen wir das Probenlokal teilen ein Programm zu organisieren, das keine Wünsche offenlässt.“ Damit meinte er wohl auch die Bewirtung mit bayerischen Schmankerln.

Und was die Auswahl an Kuchen und Torten anging, glaubte sich so mancher Gast, er habe sich in eine Konditorei verlaufen. Am Sonntag, 10. Juni, wird beim Heimat- und Volkstrachtenverein weitergefeiert. Bei einem festlichen Gottesdienst in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt wollen die Trachtler dem Herrgott danken für 95 schöne Jahre, in denen Kameradschaft und Gemeinschaftsgeist keine leeren Worte waren.

