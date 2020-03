15:21 Uhr

Diskussion: Soll Kreis Geld für Airport ausgeben?

Bei der MZ-Podiumsdiskussion in Hawangen stellten sich die vier Landratskandidaten vor der Kommunalwahl am 15. März auch den Fragen der Zuhörer.

Von David Specht

Nicht nur die beiden Moderatoren, auch die Zuhörer in der Mehrzweckhalle in Hawangen hatten die Möglichkeit, den vier Männern auf der Bühne Fragen zu stellen. Gerhard Hoffmann aus Memmingerberg wollte von den Kandidaten wissen: „Wenn Sie Landrat sind und der Flughafen in Zukunft wieder einmal Geld benötigt, würden Sie das machen?“

Das deutlichste „Nein“ gab Daniel Pflügl. „Ich sehe alle Beteiligungen, die schon gelaufen sind, hochkritisch.“ Eine solche indirekte Finanzierung des Flughafens sei eine „Mogelpackung“. Michael Helfert erklärte, der Flughafen sei zwar eine Infrastrukturmaßnahme, aber auch eine Firma. „Ich glaube nicht, dass es langfristig Aufgabe einer Kommune ist, eine Firma zu sponsern.“ Das könne zwar in Sondersituationen Sinn machen, dann sei aber der Freistaat Bayern erster Ansprechpartner.

Alle Landratskandidaten stehen Fotovoltaik aufgeschlossen gegenüber

In solchen „Sondersituationen“ und nach genauer Prüfung hält Rainer Schaal eine weitere Beteiligung für möglich. Allerdings stellt er klar: „Alle anderen Situationen sind nicht vorstellbar.“ Alex Eder äußerte sich ähnlich. Die Investition in den Gewerbepark in der Vergangenheit sei zwar richtig gewesen, der Landkreis greife aber nicht in den regulären Flugbetrieb ein – „und da muss eine Grenze gezogen werden.“

Gerhard Steber aus Eppishausen fragte, was die Kandidaten von Freiflächen-Fotovoltaikanlagen halten. Diesen waren alle Kandidaten grundsätzlich aufgeschlossen. Michael Helfert sagte, wolle man die Energiewende umsetzen, werde man um diese Anlagen nicht herum kommen. Die beste Variante seien aber Fotovolatikplatten auf Dächern. Daniel Pflügl merkte kritisch an, dass auf dem Dach des Landratsamtes keine Anlage installiert sei. Das sei allerdings statisch nicht möglich, erwiderte Alex Eder.

