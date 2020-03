vor 50 Min.

Diskussion um gefällte Bäume

Plus War es richtig, die Linde und fünf Eschen am Friedhof zu fällen? Die Tiefenrieder sind darüber geteilter Meinung.

Von Melanie Lippl

Wie eine Oase der Ruhe thront der Friedhof Tiefenried mit seiner Wallfahrtskirche Maria Hilf, dem Leichenhaus, dem Heldengrab und den knapp 30 Gräbern auf einer Anhöhe. Zu ruhig ist es dort allerdings seit Ende Februar, finden Naturfreunde. Seit am Friedhof sechs Bäume gefällt wurden, sehe man dort keinen einzigen Vogel mehr – und das in Zeiten, wo Klimaschutz und Artenvielfalt in aller Munde seien. Wo hohe Bäume standen, befinden sich jetzt sechs Baumstümpfe, teils mit Durchmessern von einem Meter. Was wohl knapp 70 Jahre lang gewachsen war, wurde binnen weniger Stunden abgesägt.

Die Wurzeln sollen die Mauer beschädigt haben Den Ärger darüber kann Kirchheims Bürgermeister Hermann Lochbronner verstehen. Doch er kennt auch die andere Seite: Diejenigen Friedhofsbesucher, die jubeln, wenn sie die Stümpfe sehen. Viele hätten sich schon lange gewünscht, dass die Bäume wegkommen, vor allem wegen des Drecks, sagt Lochbronner. Einer habe ihm sogar Geld dafür geboten, wenn die Gemeinde auch auch noch die Rotbuche neben der Kirche fällt. Das aber habe er nicht zugelassen. „Die Bäume werden ja nicht aus Jux und Tollerei gefällt.“ In Tiefenried habe das Wurzelwerk die Mauer beschädigt, erklärt der Bürgermeister. Zudem habe es Beschwerden über schief gewordene Grabsteine gegeben. Nach der 2015 abgeschlossenen Generalsanierung der Kirche soll nun auch die Friedhofsmauer erneuert werden, inklusive einer zweiten Zufahrt für den Leichenwagen auf der Westseite. Die Bäume standen dazu gewissermaßen im Weg. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Bäume zudem vom Eschentriebsterben befallen Gerade holt die Gemeinde Angebote für die Mauer ein. Da sie ein entsprechendes Fundament bekommen soll, habe der Bauhof die Linde und fünf Eschen gefällt, erklärt der Bürgermeister. Letztere seien auch vom Eschentriebsterben befallen gewesen – einem Pilz, der den Baum langsam in die Knie zwingt, und der dafür sorgt, dass morsche Äste einfach abfallen, obwohl man ihnen den Schaden von außen nicht ansieht. So geschehen auch in Tiefenried. Die Rotbuche neben der Kirche sowie die beiden Linden, die das Heldengrab einrahmen, durften bleiben – „da sieht man an der Mauer nichts“, sagt der Bürgermeister. Das Fundament soll hier so vorsichtig gegossen werden, dass keine Wurzeln beschädigt werden. Kirchheim hat sich an Bundesnaturschutzgesetz gehalten Wer Bäume fällt, muss sich an das Bundesnaturschutzgesetz halten. Darin steht, dass es von 1. März bis 30. September verboten ist, Gehölze im besiedelten Bereich zu beseitigen. Da der Bauhof in Tiefenried aber im Februar anrückte, hat sich die Gemeinde an das Gesetz gehalten. Eine allgemeingültige Vorschrift, dass für gefällte Bäume neue gepflanzt werden müssen, gibt es nicht. Lochbronner betont jedoch, dass Kirchheim im vergangenen Jahr 35 Obstbäume auf einer Streuobstwiese gepflanzt habe. Und er verweist darauf, dass es für die Mauer und die Bäume auf dem Tiefenrieder Friedhof einen eigenen Beschluss gegeben habe: Der Marktrat habe darin entschieden, dass wieder neue Bäume gepflanzt würden. „Das war dem Gemeinderat auch wichtig.“ Natürlich brauche ein junger Baum Zeit. „Aber jeder Baum hat auch eine bestimmte Lebensdauer. Und wer will dafür haften, wenn etwas passiert?“ Lesen Sie auch: Werden Sie Baumpate - es ist ganz einfach!

