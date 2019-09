24.09.2019

Doppelter Grund zum Feiern

Bad Wörishofens Stockschützen nehmen zum Jubiläum die neue Halle in Betrieb. Es ist einer der ältesten Vereine des Landes

Von Helmut Bader

Gleich zweimal Grund zum Feiern hatte der Eisstockschützenverein Bad Wörishofen. Zum einen kann der Verein inzwischen auf sein 60-jähriges Bestehen zurückblicken und zum anderen beging er bei dieser Gelegenheit die Fertigstellung seiner neuen Halle.

Der ESC präsentierte sich immer als relativ kleiner Verein, der nicht viel Aufhebens um seine Leistungen machte, dabei aber Beachtenswertes geschaffen hat. Dazu gehören nun die beiden gepflegten, wetterunabhängigen Sommerbahnen und seit 2013 das schmucke Vereinsheim, alles ausschließlich in Eigenleistung geschaffen. Zur Komplettierung der Anlage trug nun das jüngste Werk bei, bei dem die zweite Bahn komplett als Stocksport-Halle präsentiert werden konnte. Klar, dass der Vorsitzende Konrad Kollmannsberger und seine Mitstreiter stolz auf ihre Anlage sind.

Gegründet wurde der ESC im Jahre 1959, als auf dem Sonnenbüchlsee erste Eisbahnen hergerichtet wurden. Kollmansberger und Schriftführer Bernhard Klein erinnerten an die Anfänge: „Zuerst wurde noch ohne Felder geschossen, später auf 42 Meter Länge.“. Lukas Wolf war bei der Gründung Vorsitzender und betätigte sich als „Eistester“, ob das Eis auch standhielt. „Dass er dabei öfter ein Stück weit einbrach, tat der Freude am Sport keinen Abbruch“, hieß es.

Später nahm man auch an Turnieren auf dem Alpsee oder dem Hopfensee teil. Frühe Highlights waren jedoch die Turniere in St. Moritz zwischen 1982 und 1991, wo man bei international hochklassig besetzten Turnieren 1., 2. und 3. Plätze erringen konnte. Noch heute hängen die gewonnenen Kuhglocken als Erinnerung im ESC-Heim. Anfang der 70er-Jahre wurden die Felder in den Eisstadien auf 28 Meter und das Zielfeld auf 2x6 m verkürzt. Anfang der 80er-Jahr begann dann das Zeitalter der Asphaltbahnen,bei dem der ESC sofort mit dabei war. Heute wird schon wesentlich mehr auf diesen Bahnen gespielt, weil die Miete in den Eishallen teuer kommt und auch das Risiko auf Eis für die oft nicht mehr sehr jungen Mitglieder höher ist, wussten Kollmansberger und Klein zu berichten.

60 Mitglieder gehören derzeit dem Verein an, davon rund 25 Aktive in drei Männermannschaften. Lange 35 Jahre prägte Hans Weinert als Vorsitzender das Vereinsgeschehen. Heute nimmt der Verein an den Meisterschaften in seinem Kreis Schwaben/Ammersee mit viel Erfolg teil, richtet in der Kneippstädter Eishalle sein traditionelles Gießkannenturnier aus und beteiligte sich schon 30 Mal am „Bädercup“, der zusammen mit vielen bayerischen Kurorten ausgetragen wird. Tradition wird beim Verein groß geschrieben. Immerhin gehört der Eisstockclub zu den ersten in Deutschland gegründeten Vereinen und bereits in den frühen 20er-Jahren wurde dem Sport auf dem Sonnenbüchlsee gefrönt. Den Verein führt derzeit Konrad Kollmansberger, 2. Vorsitzender ist Georg Ruster, Schriftführer Bernhard Klein und Kassier Alfons Hundham. Freuen würde der Verein sich allerdings über neue Mitglieder, denn Eisstockschießen im Verein ist auch ein Sport für jüngere Männer und Frauen oder auch Jugendliche. Wer Lust dazu hat, kann einfach bei den Trainingszeiten im Winter am Mittwoch zwischen 20 und 22 Uhr in der Eishalle oder im Sommer am Sonntag von 9.30 bis 11.30 Uhr, am Dienstag von 14 bis 16 Uhr und am Donnerstag ab 18 Uhr am Stadion vorbeischauen oder Kontakt mit Georg Klein unter der Telefonnummer 08247/4950 aufnehmen.

