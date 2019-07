13.07.2019

Dorfenergie zahlt fünf Prozent Dividende aus

Stromerzeuger-Genossenschaft besteht schon seit zehn Jahren. 2018 war ein gutes Jahr

Von Karl Kleiber

Die „Dorfenergie eG“ ist nun zehn Jahre alt und wurde inzwischen zu einem erfolgreichen Unternehmen in der Solarstrom-Erzeugung. Es betreibt bei Derndorf, in Eppishausen, Haselbach und Kirchheim Photovoltaik-Anlagen. Bei der Jahresversammlung legten Vorstandsvorsitzender Hubert Seitz und Chef des Aufsichtsrates, Hermann Kerler, die Bilanz für das Jahr 2018 vor, die in allen Sparten Zuwächse auswies.

Im letzten Jahr, so Kerler, erzeugten die sechs Anlagen insgesamt 663.625 Kilowattstunden umweltfreundlichen Strom, was eine Einsparung von rund 500 Tonnen Kohlendioxid bedeute. Der Erlös aus der Stromeinspeisung betrug in Eppishausen knapp 53.370 Euro, Haselbach 7950 Euro, Kirchheim 9250 Euro und Derndorf stolze 89.320 Euro. Aus dieser Gesamtvergütung in Höhe von 159.910 Euro errechnete sich ein Bilanzgewinn von 120.168 Euro.

Aus der Gewinn- und Verlustrechnung ist ein Reingewinn von 48.626 Euro ersichtlich. Von diesen werden fünf Prozent Dividende an die 140 Mitglieder mit 855 Anteilen ausgeschüttet, was 21.375 Euro entspricht. Abschließend dankte Kerler den Verwaltungsorganen für ihre ehrenamtliche und unentgeltliche Tätigkeit, die viel Freizeit und Arbeitsleistung kosten.

Kerler sprach auch von der ersten Betriebsprüfung im vereinfachten Verfahren durch den Genossenschaftsverband Bayern. Bis auf unbedeutende Anmerkungen wurde den Verwaltungsorganen eine saubere und übersichtliche Arbeit bestätigt. Der Aufsichtsrat habe seine Aufgaben stets wahrgenommen. Der Jahresabschluss, der Jahresüberschuss und dessen Verwendung wurden ohne Gegenstimmen genehmigt. Danach erfolgte die einstimmige Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat.

Bei den anstehenden Wahlen für die nächsten drei Jahre erhielt Gerhard Steber und Martin Miller sowie Hermann Kerler für den Aufsichtsrat erneut einstimmig das Vertrauen der Anwesenden. Ein Rückblick auf die zehnjährige Geschichte der Dorfenergie eG von Gerhard Steber rundete die Jahresversammlung ab.

Themen Folgen