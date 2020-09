00:33 Uhr

Drei Aquaplaning-Unfälle auf der A96

Weil es am Mittwochmorgen so stark geregnet hat, kam es auf der Autobahn 96 zwischen Stetten und Wiedergeltingen in kurzer Zeit zu drei Unfällen. Nach Auskunft der Polizei wurde eine Frau verletzt und es entstand ein Gesamtschaden von etwa 25.000 Euro. Unser Bild entstand bei Wiedergeltingen.

Zwischen Mindelheim und Bad Wörishofen geraten Autos ins Schleudern

Von Markus Heinrich

Drei Unfälle in kurzer Zeit: Auf der A96 hat es im Bereich zwischen Stetten, Mindelheim und Bad Wörishofen am Mittwoch gleich mehrfach gekracht. Bei Regenwetter sei es zu Problemen mit Aquaplaning gekommen, teilt das Polizeipräsidium Kempten mit.

Gegen 7 Uhr streifte ein 33-jähriger Autofahrer zwischen den Anschlussstellen Stetten und Mindelheim die Mittelleitplanke. Der Unfall ereignete sich in Fahrtrichtung München. Den Schaden beziffert die Polizei mit etwa 5000 Euro.

Wenige Minuten später krachte es bereits in der Gegenrichtung an derselben Stelle. Ein 56-Jähriger kam mit seinem Auto zwischen den Anschlussstellen Mindelheim und Stetten ins Schleudern. Der Wagen prallte in eine Schutzplanke. Den Schaden in diesem Fall schätzt die Polizei auf etwa 12.000 Euro. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Gegen 8.45 Uhr passierte dann ein Unfall auf Höhe Wiedergeltingen. Nach Angaben der Polizei überholte dort eine 26-jährige Autofahrerin einen Lkw. Dabei habe die Frau die Kontrolle über ihren Wagen verloren. Das Auto geriet ins Schleudern und prallte in eine Leitplanke. Die 26-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit etwa 8000 Euro.

Themen folgen